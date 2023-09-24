Кружащий самолет над Якутском встревожил горожан своими долгими полетами

Самолет кружил над городом больше шести часов и испугал горожан. Фото: скриншот видео crimyakutiaru

В Якутске самолет Ан-24 вызвал беспокойство горожан многочасовым кружением над городом. Очевидцы отмечают, что воздушное судно на большой скорости летает так с обеда и никак не может сесть в аэропорту.

Как написали подписчики «КП – Якутия», самолёт оснащён приборами для калибровки курсо-глиссадных приборов взлётной полосы. И полеты совершаются для настройки приборов.

В Восточном МСУТ СК России редакции подтвердили, что никакого ЧП нет – самолет специально так летает, отрабатывает испытания радиотехнических средств.

– Да вы посмотрите, что на нем написано. Написано там «Летные проверки и системы», – сказал собеседник редакции.

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