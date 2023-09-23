«Не было никаких искр». В Якутии отменили приговор трактористу, осужденному за возникновение лесного пожара

По версии следствия искры от трактора подожгли сухую траву и вызвали лесной пожар. Фото: Минэкологии Якутии

22 сентября апелляционная коллегия Верховного суда Якутии отменила приговор 62-летнему механизатору ГУП «ЖКХ» из Среднеколымского района Аркадию Еремееву. Ранее его признали виновным в возникновении лесного пожара и ущербе лесному фонду на 51 миллион рублей.

Ехал по дороге — из двигателя вылетели искры

В конце июля 2022 года житель села Налимск Аркадий Еремеев ехал на тракторе «Беларусь» по проселочной дороге. По версии следствия, где-то в 3 км от Налимска из двигателя вылетели искры и упали на сухую траву. Она загорелась. Начался пожар. Он распространился на лесной массив. Всего огонь прошел более 23 тысяч гектаров. Ущерб оценили в 51 миллион рублей.

Дело механизатора рассматривала судья Среднеколымского района. Она признала его виновным по ч. 1 ст. 261 УК РФ — уничтожение или повреждение лесных насаждений и иных насаждений в результате неосторожного обращения с огнем или иными источниками повышенной опасности, если эти деяния причинили значительный ущерб.

Его приговорили к году исправительных работ с удержанием 5% заработка в доход государства условно с испытательным сроком на один год. Также его обязали выплатить 700 тысяч рублей в качестве возмещения ущерба.

«Он оказался не в том месте, и не в то время»

Как сообщила редакции его дочь Елена, в Верховном суде выяснилось, что следствие велось с многочисленными нарушениями УПК РФ. Поэтому коллегия удовлетворила апелляционную жалобу частично. Дело направили на новое рассмотрение в новом составе суда.

– Мой отец уже 42 года работает в родном селе и никогда до этого не привлекался. Просто оказался не в то время и не в том месте. Его обвинили, что искры из трактора вылетели и подожгли сухую траву. Не было никаких искр! Он поехал на свое сенокосное угодье и там вместе с соседом по участку, они увидели дым над лесом. Когда приехала команда со Среднеколымска, огонь уже вышел на дорогу. Ему потом сказали, мол, искры из твоего трактора вызвали пожар. Слова соседа, что огонь начался в лесу, тоже не приняли во внимание.

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