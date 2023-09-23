«Была поражена обустройством причала». Вице-премьер правительства Якутии возмутилась состоянием речпорта Якутска

В речном порту Якутска давно не проводился ремонт. Фото: Руслан БАСЫГЫСОВ

Вице-премьер правительства Якутии Ольга Балабкина в своих соцсетях возмутилась состоянием речпорта Якутска.

Вице-премьер правительства Якутии Ольга Балабкина. Фото: пресс-служба главы и правительства Якутии

Она рассказала, что вечером 22 сентября возвращалась с рабочей командировки с группы заречных улусов и переправилась через реку Лена на моторке.

«По прибытии в речпорт города Якутска, была поражена обустройством причала. Белые ночи давно уже прошли, так что сразу бросилась в глаза темень на берегу. Грязь после дождя. Никакого нормального освещения. Люди идут по темноте», — добавила она.

Вице-премьер напомнила о трагедии, которая произошла на днях на территории речпорта — на женщину упал рекламный баннер, через два дня пострадавшая скончалась от полученных травм в реанимации.

«Как я понимаю, руководством речпорта не принимается никаких мер по устранению недоработок. Речпорт, через который проходит масса людей, должен быть безопасен для пассажиров и встречающих. Должно быть нормальное освещение по всему периметру речпорта, обеспечивающее безопасное движение людей», — заключила Балабкина и подчеркнула, что надлежащие органы должны взять на контроль данный объект.

Балабкина подчеркнула, что надлежащие органы должны взять на контроль состояние речпорта. Фото: Руслан БАСЫГЫСОВ

О плачевном состоянии речного порта Якутска писал еще в прошлом году журналист Руслан Басыгысов.

«Сегодня же один вид речвокзала говорит о многом. Об отсутствии хозяина, давно не проводившемся ремонте. На привокзальной площади как водится понатыканы ларьки с вездесущим фастфудом, какая-то хаотичная стоянка такси, непонятно где останавливается маршрутный автобус, никаких указателей, сомнительные заведения общепита. Причал это отдельная тема — наспех собранные трапы, древний дебаркадер», — отмечал тогда он.

Как мы видим, за год ситуация не изменилась, если не стала хуже.

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