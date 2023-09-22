Счастливые Степановы

Игорь Кириллович Степанов. К каждой машине Игорь Кириллович относится как к другу. Фото: Личный архив

Историю любого предприятия творят его работники - образованные, трудолюбивые и талантливые люди, вложившие частицу своего мастерства и души в развитие компании. А прочным фундаментом являются трудовые династии, в которых опыт и мастерство передаются из поколения в поколение. И АЛРОСА не исключение: здесь тоже работают семейные династии, чьим трудом гордится компания. Об одной из них сегодня и пойдет речь.

Основательница трудовой династии Екатерина Максимова родилась на берегу живописного Вилюя близ села Крестях Сунтарского района, где в далеком 1949 году были обнаружены первые россыпи якутских алмазов. Именно отсюда началась алмазная эпопея Якутии, и неудивительно, что в добыче драгоценного камня участвовало местное население не только Крестяха, но и всей Западной Якутии.

В 1950 - 1951 годах Екатерина Петровна трудилась на участке «Счастливый» в 127-й партии Амакинской экспедиции. Тогда все делалось вручную, к тому же в те послевоенные годы в селах не хватало мужских рук, вот и приходилось матерям трудиться от рассвета до заката. Нам сейчас трудно представить, как женщины в наши-то морозы кайлом и лопатой выдалбливали лед глубиной 5 метров, вытаскивали со дна замерзшей реки гравий и на ручной тележке носили в землянку, условно называемую «фабрикой», где проводились промывка и сортировка камней.

Старший сын Петр - водитель автобазы АОН НГОК, работает рядом с отцом. Фото: Личный архив

БЫТЬ ШОФЕРОМ - ДЕТСКАЯ МЕЧТА

Ее сын Игорь с детства мечтал стать шофером.

- Не знаю, почему я хотел стать водителем, у нашего отца не было никакой техники. Наверное, мне, как и любому мальчишке, хотелось разбираться в ней, ездить на машине. Вот после окончания школы и выучился на шофера, - вспоминает Игорь Кириллович.

Права молодой человек получил уже в 17 лет, с тех пор не выпускает руль из рук. Отработал 18 лет в родном совхозе «Крестяхский» шофером, в 1990-х годах трудился в пожарной части, затем в сельпо, попал под сокращение. В 2001 году решил попытать счастья на Мирнинско-Нюрбинском горно-обогатительном комбинате Накынского месторождения. Молодой мужчина робел, потому как не был уверен, что возьмут. Шутка ли, шофер, бороздивший поля и сельские угодья, станет частью одной из крупнейших в мире промышленных компаний. Стоял студеный декабрь, знакомых не было. Но водитель со стажем, к тому же без вредных привычек оказался востребован.

45 ЛЕТ ЗА РУЛЕМ

В те годы еще не было фабрики № 16, был только вахтовый поселок, вспоминает он:

- Несколько деревянных домов всего было, а сейчас тут вырос целый поселок.

Нынче профессионал отметил юбилей - 45 лет работы водителем.

- Люблю свою работу. Всю жизнь, считайте, кручу баранку без устали. Люблю дороги. Большой Невер, Золотинка, Иенгра, Нерюнгри, Якутск… Возил и муку из Амгинского улуса, перегонял машины. Если подумать, наверное, несколько раз объехал вокруг Земли, - рассуждает наш собеседник.

К каждой машине Игорь Кириллович относится как к другу, любые погрешности может распознать по малейшему звуку. Перед дальней дорогой разговаривает, нашептывает ласковые слова, просит доехать до пункта назначения без поломок, а в пути любит слушать якутские песни, да только ритмичные, чтобы сон не сморил.

Устроившись в алмазную компанию, Игорь Кириллович сперва работал на водовозке, с тех пор ездил и на «Урале», и на КамАЗах, и на уазиках. Как говорит водитель, имеет все категории - от А до Е, может водить любую технику. Сейчас Игорь Кириллович возит вахтовиков из рабочего поселка до карьеров Нюрбинский, Ботуобинский и Майский и обратно. День начинается в 5 часов утра, с 6 часов уже надо заступать на вахту.

- Работаем с напарником в две смены по очереди. Кстати, это мой родной брат Кирилл. Здесь же, тоже шофером, работает и наш третий брат Геннадий. К слову, в компании также долгое время работала наша сестра Розалия, - говорит Игорь Кириллович.

Второй сын Сергей работает монтажником АТМ («Алмазтехмонтаж»). Фото: Личный архив

Каким бы налаженным ни казался маршрут, работа водителя всегда сопряжена с большим риском, ведь во время рейса может произойти всякое. Поломка ли автомобиля, ненастная погода - в экстремальных ситуациях водителю нужно действовать четко и незамедлительно, он не может позволить себе поддаться панике, наоборот - всегда должен чувствовать ответственность за жизнь пассажиров и сохранность автотранспортного средства.

- На хороших, крепких машинах отработал все эти годы, и теперешняя моя вахтовка - тоже отличный автотранспорт, - доволен Игорь Кириллович.

Водитель, который ежедневно ездит по одному и тому же маршруту, должен обладать устойчивостью к однообразию, монотонному пути. Все эти профессиональные качества и навыки присущи Игорю Кирилловичу.

- Для того чтобы быть хорошим шофером, необходимо желание. Доставить груз на место назначения в сохранности, перевезти людей на место работы живыми и здоровыми - моя задача. Считаю себя счастливым человеком: сбылась мечта стать шофером, работаю в отличной компании, рядом мои родные и близкие люди, большая семья, любимая жена, дети, внуки. Что еще надо человеку? Здесь хорошо! У нас в деревне не найдешь работу с такой высокой зарплатой. 22-й год пошел, как здесь тружусь. Месяц - здесь, в Накыне, месяц - дома. В первые годы связи не было, скучал по дому, а сейчас стабильная сотовая связь везде, каждый день общаюсь с женой по видеосвязи, так что в курсе всех домашних новостей, - радуется он.

ПО СТОПАМ ОТЦА

По его словам, для хорошей работы, досуга есть все условия. Молодые занимаются в тренажерном зале, нынче построили еще один спортивный зал.

- Занимаетесь спортом? - интересуюсь.

- Да нет, годы уже не те. Да и утром рано вставать, - признается мой собеседник.

Работников отлично кормят в столовой, но, как говорится, иногда хочется домашней еды. После смены, разговаривая со мной, Игорь Кириллович варит вкусную якутскую похлебку из потрохов.

- Поешь домашний суп - и так хорошо становится на душе! Довольный ложусь спать, чтобы утром заступить на смену, - улыбается он.

Игорь Кириллович вспоминает, что в первые годы его работы здесь местных кадров было не так много, а сейчас якутян в компании прибавилось. Из родного села Игоря Кирилловича тоже немало сельчан работают здесь. Приехали по примеру земляка и остались довольны: зарплата достойная, быт налажен, семья довольна.

Трое из четырех сыновей Игоря Кирилловича пошли по стопам отца - работают на разных предприятиях АЛРОСА: старший Петр - водитель автобазы АОН НГОК, работает рядом с отцом; второй сын Сергей - монтажник АТМ («Алмазтехмонтаж»); младший Артем - водитель ООО «Алмаздортранс». И только третий сын, получивший имя отца, выбрал другую стезю - проработал в системе МВД РФ и нынче вышел на пенсию. Кто знает, может и он устроится в АЛРОСА - человек он еще молодой, даром что пенсионер.

Третий сын Игорь работал в системе МВД РФ. Фото: Личный архив

- Думаю, что сыновья выбрали профессию, видя, как отец любит свою работу, как ответственно относится к ней. Он не привык сидеть сложа руки, и дети выросли такими же, как отец, - работящими, умелыми, - считает жена Елена Прокопьевна. - Я скучаю, конечно, жду его с нетерпением с вахты. Радуюсь, что ему нравятся работа, коллектив. Делает то, что умеет.

Степановы - люди работящие, не привыкли сидеть сложа руки. Все сыновья - люди семейные, у каждого свое налаженное хозяйство, живут в благополучии и достатке. Родители воспитали их на своем примере, так что дети не чураются никакой работы.

Единственная дочь Дарина по профессии учитель, сейчас живет в Якутске со своей семьей. Степановы любят собираться всей большой дружной семьей, отмечать праздники. Сыновья любят ездить на охоту, рыбалку, как и отец.

У Игоря Кирилловича и его жены Елены Прокопьевны 10 внуков. Кстати, старший внук Айтал недавно вернулся из армии, выучился на сварщика и тоже хочет устроиться на работу в компанию АЛРОСА, так что уже подоспело четвертое поколение Степановых.

Младший сын Артем - водитель ООО «Алмаздортранс». Фото: Личный архив

2023 год объявлен главой республики Айсеном Николаевым Годом труда.

- Очень важно сегодня поднимать престиж человека труда, - не раз отмечал он в своих выступлениях.

А престиж человека труда поднимают такие профессионалы, как Игорь Кириллович, верой и правдой служащие одной единожды выбранной профессии, когда сыновья, внуки видят важность работы и идут по стопам отца и деда.

АЛРОСА гордится своими сотрудниками и очень ценит их вклад в развитие родной компании и алмазодобывающей промышленности. Здесь не только активно поддерживают ветеранов, но и непрерывно совершенствуют подходы к привлечению новых сотрудников, молодых специалистов для развития кадрового потенциала с надеждой на то, что они, как и нынешние ветераны, захотят остаться с АЛРОСА надолго.