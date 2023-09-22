«Она веселится, на солнышке лежит». Досрочно вышла на свободу арендодательница дома в Якутске, где в огне погибли четыре подростка

У молодых людей жизнь только начиналась. Фото: «Якутск вечерний»

Юлия Антуфьева, признанная виновной в гибели четверых людей в пожаре и приговоренная к 6 годам лишения колонии общего режима, досрочно вышла на свободу через год, сообщает издание «Якутск вечерний».

Напомним, трагический пожар на улице Луговой произошел 12 июня 2021 года. Тогда группа из 13 молодых сотрудников ресторанов «Барашек» и «Кабан» решила снять частный дом и провести время вместе.

Ночью произошел в доме пожар. Девятерым удалось спастись, а четверо погибли: Эрнест Головенков (19 лет), Олег Абрамов (19 лет), также Катя Архангельская (17 лет) и Марина Раимбаева (18 лет). Все они были официантами ресторана «Барашек». Тела троих нашли в тот же день, Эрнеста — только через три дня.

По версии следствия, трагедия в коттедже произошла из-за короткого замыкания электропроводки. Юлия Антуфьева, которой предъявили обвинение, не была зарегистрирована в качестве индивидуального предпринимателя или юрлица. Тем не менее она сдавала его в аренду с декабря 2019 года. Надзорные органы об этом не были уведомлены и, соответственно, не проводили проверок пожарной безопасности.

22 апреля 2022 года приговором суда подсудимая признана виновной. Ей было назначено наказание в виде шести лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Кроме того, она должна была возместить моральный вред потерпевшим на сумму пять миллионов рублей.

«Ни в какие рамки эта ситуация не лезет»

Но недавно стало известно, что Антуфьева находится на свободе — женщина опубликовала в соцсетях фотографии с пляжного отдыха со словами «Наконец-то я дома!». Родителей погибших детей это повергло в шок.

«Нас, родителей, родных, даже не потрудились оповестить! Где такое вообще видано? Посадили на шесть лет, а выпустили через год! Мы все очень возмущены! Знакомая подошла на улице и говорит: „Вы в курсе, что виновницу в смерти ваших детей отпустили?“. Я чуть не упала. И потом мы выяснили, что она уже отдыхает на море, выставляет свои фотографии в соцсетях со словами „Наконец-то я дома!“. И где у нее горе-то? Она веселится, на солнышке лежит. Ни в какие рамки эта ситуация не лезет», — говорит Евгения, мать Олега Абрамова.

По ее словам, Антуфьеву досрочно выпустили из тюрьмы, поскольку трое ее детей остались без опекуна. Причем при достижении младшим ребенком 14 лет женщина должна будет отсидеть срок до конца.

«А где гарантии? Да, мы собираемся с мамой Олега Абрамова сходить в прокуратуру, напишем заявление. Думаю, что ее отец-бизнесмен вмешался. Все это сделали через какие-то связи. Не могли выпустить! Никак. Все это очень странно», — добавляет Луиза, сестра Эрнеста Головенкова.

Отец Юлии Антуфьевой — ныне проживающий в Крыму бизнесмен Андрей Гамянин, когда-то возглавлявший Якутское отделение компании ПАО «Мегафон». Ему и принадлежал сгоревший коттедж.

«Она думала и думает, что невиновна»

Как говорят родные погибших, они будут жаловаться в прокуратуру и выяснять, на основании какого закона Антуфьева была освобождена.

«И мы бы так сильно не были возмущены, если бы на суде она не вела себя вызывающе, постоянно опаздывала, огрызалась, вечно хамила. После приговора сыграла пантомиму, сымитировала обморок. То есть она думала и думает, что невиновна. И, наверное, сейчас до сих пор не понимает, почему ее осудили. О раскаянии и извинениях не было и речи! Только высокомерие», — с горечью говорит Евгения.

В прокуратуре и УФСИН Якутии изданию «Якутск вечерний» сообщили, что они не знают о причинах освобождения Антуфьевой, поскольку в республике нет женской колонии общего режима. Поэтому женщина отбывала наказание в другом регионе, соответственно, участвовала в рассмотрении ходатайства об УДО прокуратура этого региона.

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