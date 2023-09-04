Когда в Якутске покажут фильм «Барби»

Кинотеатры Якутска пока не готовы назвать точную дату показа фильма «Барби». Фото: соцсети

В мировой прокат фильмы «Барби» и «Оппенгеймер» вышли еще 21 июля. И если бы у российских кинотеатров был доступ к их пиратским копиям, эти фильмы уже демонстрировались бы на экранах. Так, как это было, например, с «Аватаром».

Как считает главный редактор Кино-Театр.ру Жан Просянов, власти России сейчас смотрят на нелегальные показы сквозь пальцы и не занимаются массовым преследованием нарушителей.

– Думаю, это связано с тем, что сейчас решается историческая задача выживаемости кинотеатров. Субсидиями их поддерживают не слишком активно, зато дают возможность заработать за счет серых прокатных схем.

При этом Минкульт России недавно заявил, что «предложенные для просмотра гражданами нашей страны фильмы – «Барби» и «Оппенгеймер» – не соответствуют российским духовным ценностям». И посоветовали россиянам смотреть отечественные фильмы.

Учитывая позицию министерства, некоторые кинотеатры в Москве решили пойти обходным путем: вместо «Барби» и «Оппенгеймера» зрителям показали «Дубак» и «Быстрые свидания».

Вот под такими названиями «Барби» и «Оппенгеймера» прокатывают в кинотеатрах Москвы

Кстати, в мировом прокате картина Греты Гервиг про кукольных персонажей смогла собрать более 1,3 миллиарда долларов.

А когда же Барби покажут в Якутске?

Отметим, что лента «Оппенгеймер» уже идет в якутских кинотеатрах, несмотря на отрицательное отношение к ней Минкультуры РФ. Причем собирает довольно много зрителей. Название картины не стали менять.

А вот с «Барби» все сложнее. «КП – Якутия» обзвонила все кинотеатры Якутска и выяснила, что точную дату премьеры фильма пока никто назвать не может, поскольку ни у кого еще нет на руках цифровой копии картины. Поэтому еще нет билетов в предварительной продаже.

В кинотеатре «Лена» сообщили, что пока не думали о показе картины с участием Марго Робби, предпочтя сделать акцент на раскрутке фильма Константина Тимофеева «Лоокуут уонна Ньургуhун».

Менеджер «Синема-центра» сказала, что они еще не получили цифровую копию, поэтому затрудняются назвать дату премьеры. Предварительно поставили на 10-е сентября, но эта дата может сдвинуться.

Кинотеатр «Центральный» предварительно назвал дату премьеры «Барби» 7-го сентября, но в кассе признались, что копия к ним еще не поступала.

Владелец кинотеатра «Емеян» отметил, что сейчас с датой показа фильма все очень неопределенно. Копии на руках нет, когда ее получат – неизвестно. Предварительная дата – 16-е сентября.

В кассе кинотеатра «Азия» назвали примерную дату с 9-го сентября, отметив, что она также может быть перенесена.

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