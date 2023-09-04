«О боже, какая концовка!» Или в чем разница между двумя версиями якутской комедии о выборах «Кандидат»

Фильм на якутском языке с русскими субтитрами

За прошедшие выходные корреспондент «КП — Якутия» сходила на обе версии (обычную и режиссерскую) нашумевшей народной комедии «Кандидат» от киностудии DETSAT и проверила, есть ли между ними разница.

Ранее режиссер картины Дмитрий Шадрин заинтриговал всех, сообщив, что у фильма есть альтернативная концовка, в зависимости от того, на какой сеанс попадет зритель.

И да, это действительно так. Но об этом в конце статьи и только для тех, кто уже посмотрел хотя бы одну версию.

Сразу скажем, что картину до конца прочувствуют только те, кто смотрел и помнит предыдущие три части «Кэскил» и фильм «Юбилей». Есть отсылки к ним. Возможно, кто-то скажет «ээ, старые шутки», а кто-то тепло улыбнется.

Сюжет, честно говоря, сыроват, в середине из-за недосказанности даже немного непонятен. В деревне Кысыл Сулус (Красная Звезда), где происходили действия фильма «Юбилей», ожидаются наслежные выборы. На пост претендуют два кандидата — действующий глава Степанов Степан Степанович и его зять Абан Мохначевский.

Большинство актеров переигрывают. Но гиперболизация — фишка комедий DETSAT, так что это вполне ожидаемо. А Игорю Говорову, сыгравшему главного героя и чуть ли не единственного реалистичного персонажа, аплодисменты.

Молодежь же, незнакомая с предысторией, скорее всего, выйдет из зала в недоумении, кто все эти люди.

И не поймет последний кадр, всю его глубину и потрясность. О, ради одного только этого кадра стоит сходить на фильм! Он один, если остановиться и задуматься, что он означает, перевернет всю картину.

И если вы еще не смотрели фильм и не знаете, на какую версию пойти — предлагаю выбрать обычную. Потому что там в конце два таких особенных кадра, а в режиссерской — только одна.

Внимание: спойлеры и немного политики!

Далее — только для тех, кто уже сходил хотя бы на одну версию и хочет узнать, что там во второй.

После просмотра обеих концовок возникает некое чувство, что в картинах есть скрытый посыл от режиссера. И вот почему.

На 90% версии совпадают. Различаются только тем, кто победит на выборах главы. В обычной, официальной, версии победителем выходит действующий глава. Весь фильм он ратует за стабильность, чтобы все оставалось как прежде. И его победа выглядит как откровенная агитация, что не надо расшатывать то, что давно устоялось.

Но в режиссерской версии новым главой становится его зять Абан. С учетом всего этого кажется, что режиссер в действительности считает, что пора сменить власть и дать дорогу молодым.

А у вас какие возникли мысли?

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