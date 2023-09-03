Бастрыкин поручил представить доклад по «замурованной» семье из Якутска

К участку Сметаниных нет ни входа, ни выхода. Чтобы выйти, нужно лезть через забор. Фото предоставлено героями материала.

Председатель СК России поручил представить доклад о ходе расследования уголовного дела по факту нарушения прав многодетной семьи Сметаниных с ребенком-инвалидом из Якутска.

«КП – Якутия» пишет об этой проблеме с осени прошлого года. Напомним, что Сметанины оказались в парадоксальной ситуации, когда их двор со всех сторон окружают высокие заборы соседей. Нет ни одной калитки, ни одной тропинки, ведущей наружу. Уже много лет они судятся и пытаются отстоять выход из своего дома.

– Чтобы выйти за пределы своего земельного участка, граждане вынуждены преодолевать высокий забор. Согласно опубликованной информации, указанная ситуация сложилась в связи с неправомерными решениями уполномоченных служб по оформлению в собственность соседнего земельного участка, и, несмотря на решение суда, меры к восстановлению прав граждан не принимаются, – говорится в сообщении ведомства.

В июне этого года вышло новое решение —Сметанины могут ходить через участок другого соседа, Прокопьевой. Но в этот раз уже бессрочно. Вроде бы это хорошо. Но есть одно но — соседка отказалась выполнять постановление суда и намерена судиться дальше. Читайте репортаж, как корреспондент «КП - Якутия» вместе с семьей Сметаниных три часа пытались открыть проезд к «замурованному» дому.

По данному факту СУ СК РФ по Якутии расследуется уголовное дело. Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Якутии Виталию Кондратенко представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах, принять исчерпывающие меры для защиты прав граждан.

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