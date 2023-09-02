«Когда ему отказывали, он возбуждался». История маньяка, который убивал и насиловал девушек-подростков в Якутии

Александра Добрицкого осудили на 25 лет колонии за убийства двух девочек, совершенных в начале 2000-х годов в Якутии. Фото: «Якутск Вечерний»

17 апреля в Якутии на 25 лет закрыли маньяка, который убивал и насиловал девушек-подростков. Преступления он совершал в начале нулевых, за давностью лет их долго не могли раскрыть, но в итоге маньяк оказался прижат к стенке и признался в убийствах. На счету 50-летнего Александра Добрицкого четыре жертвы, в том числе супруга и две юные девушки из Якутии.

Убийства в Алдане мужчина совершил в 2001 и 2002 годах – ему тогда было чуть больше 30 лет. Обстоятельства обоих убийств оказались очень похожими: мужчина пьяным бродил по безлюдным местам города, выискивая себе жертв. На девушек он бросался с кулаками, бил их камнями, ножом, после чего, раненых, насиловал и бросал умирать.

Рассказываем историю особо опасного преступника и педофила с помощью издания «Якутск Вечерний», которое опубликовало эксклюзивные документы по делу.

«Катю нашли едва живой, все лицо было сплошным месивом»

Добрицкий приехал в Якутию с Украины на заработки в артель «Пламя» в Нерюнгри, куда устроился сварщиком. «Развлекаться» он предпочитал в соседнем городе Алдан.

13 июля 2001 года он поехал в Алдан на три дня отдохнуть. Выпив возле автовокзала, Добрицкий вышел на поиски жертвы, и вечером возле школы он увидел 17-летнюю Катю. По словам матери девочки, в тот вечер ее дочь пошла гулять с подругами. До этого дочь никогда надолго не отлучалась и всегда ночевала дома.

Изверг напал на девочку, избил ее, нанес удары камнем по голове и ножом, а после изнасиловал. Оставив окровавленную девочку, он поймал попутку «КамАЗ» и уехал обратно в Нерюнгри.

Утром Катю обнаружил случайный прохожий, который в это время возвращался домой через территорию школы. Парень услышал хрипы и шевеление в траве. Он подошел и увидел растерзанную избитую девочку, у которой лицо было сплошным месивом, а на шее был порез. Жизнь в девочке еле теплилась.

Парень побежал в школу за помощью. Тут же к месту преступления приехали карета скорой помощи и милиция. Катю, а она была еще жива, срочно отвезли в Центральную районную больницу. К этому моменту ее мама обнаружила отсутствие дочери дома.

Она тут же позвонила в скорую помощь, где ей сообщили, что возле школы обнаружена девочка. Мама бросилась в школу, где уже территория учебного заведения была оцеплена и работали милиционеры. В больнице Катя пришла в сознание, но не могла отвечать на вопросы, а жаловалась, что болит голова. Спустя две недели Катя скончалась…

Убил, а потом изнасиловал

Судя по всему, безнаказанность преступления только убедила маньяка, что ему все сойдет с рук. Спустя почти год, 8 июня 2002 года, он также поехал в Алдан искать новую жертву. На этот раз он подстерег 16-летнюю Галю, которую убил ножом, а только потом изнасиловал.

Тело девочки обнаружил ее отец, который на следующее утро пошел на ее поиски. Галю нашли в кустах возле тропинки, по которой она часто ходила. Когда потрясенный отец обнаружил свою мертвую дочь, он побежал в отдел милиции и сообщил об этом.

Поймали спустя 20 лет

Добрицкого заподозрили, в общем-то случайно. В 2019 году его осудили на 10 лет за изнасилование. Заместитель прокурора Алданского района Игорь Пилипенко при изучении этого уголовного дела обнаружил, что «почерк» преступника совпадает с нераскрытыми преступлениями, произошедшими в районе в начале 2000-х. Маньяк также хватал жертв за волосы и убивал их с помощью камня и ножа.

Кропотливая работа подтвердила подозрения правоохранителей. Следователи провели значительный объем работы по восстановлению событий, произошедших более 20 лет назад. Восстановили детали допросов свидетелей, заключения судебных экспертиз, осмотры мест обнаружения тел погибших.

Сначала Добрицкий все отрицал, но потом сознался. Он прошелся с правоохранителями по местам былых «подвигов» и на манекене показал, как резал ножом и насиловал своих жертв.

Видео следственных действий смотрите по ссылке.

Интересная деталь: маньяк подробно рассказывал своим сокамерникам о своих преступлениях, считая, что сроки давности прошли, а доказательств у следствия нет. Он спрашивал у них совета, как можно «спрыгнуть с дела».

Во время суда осужденный утверждал, что оперативники уголовного розыска выбили из него показания, но эти доводы опровергли его же сокамерники: «После допросов Добрицкий вел себя спокойно, телесных повреждений на нем не было, ни на что не жаловался».

Кстати, судебно-медицинская экспертиза установила, что у маньяка имеются психические расстройства в виде гетеросексуального садизма с элементами некрофилии.

«В его предпочтениях причинять жертве боль и унижение, а также вступать в половое сношение с трупом», — следует из материалов дела.

«У него горели глаза, он начинал улыбаться»

Игорь Пилипенко, которому принадлежит честь раскрытия дела, рассказал, как общался с извергом.

— В моем производстве было уголовное дело по обвинению Добрицкого в изнасиловании, которое он совершил еще в 2019 году. Когда я изучал это дело, то обнаружил одинаковый почерк с преступлениями, произошедшими в Алдане в 2001 и 2002 годах.

Пилипенко говорит, что Добрицкий на суде вел себя сдержанно, но показался ему каким-то диким человеком.

— Когда ему отказывали жертвы, это вызывало у него сильное сексуальное возбуждение. Когда он об этом мне рассказывал, у него горели глаза, он начинал улыбаться.

Приговор первой инстанции на днях устоялся в Верховном суде Якутии – маньяка отправили в колонию на 25 лет.

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