Минтранс прокомментировал видео с «тонущим» паромом на переправе Якутск — Нижний Бестях

«Наш паром переломился посреди реки». Фото: соцсети

Инцидент произошел утром 1 сентября с «Паромом-8» на переправе через реку Лену. Судно в 8 часов утра отчалило с 15 легковыми и двумя грузовыми автомобилями на борту от берега Нижнего Бестяха и направилось в порт Якутска.

И, как пояснил Минтранс Якутии, на подходе к паромной переправе Даркылах «при прохождении волны получило повреждения корпуса, повлекшие за собой течь». Видео ЧП — по ссылке.

Тем не менее в 09:09 паром смог причалить к берегу Якутска и доставить пассажиров и транспорт в целости и сохранности.

«На данный момент ведется работа по откачке топлива с поврежденного судна, после чего оно будет отбуксировано в ремонтно-механический цех. Угрозы экологической безопасности на реке Лене данный инцидент не представляет, ведутся оперативные работы», — отчиталось ведомство.

Судно принадлежит ООО «Первая паромная переправа». На линию вместо поврежденного «Парома-8» направили судно «Откос».

Переправа работает в штатном режиме.

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