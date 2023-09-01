В Якутии в День знаний выпал снег

Первый снег выпал в Якутии на День знаний. Фото: газета «Сардана»

1 сентября ознаменовался первым мокрым снегом как минимум в двух районах республики.

На севере Якутии уже нулевая температура. Фото: газета «Сардана»

Причем если снегом в Эвено-Бытантайском районе (арктический район) никого не удивить, то для Кобяйского района (центральная Якутия) это необычно.

Фото: газета «Сардана»

По данным ЯУГМС, температура воздуха в этих районах составляет 0-7 градусов, наблюдается мокрый снег и сильный ветер – порывы до 19-24 м/сек.

Фото: газета «Сардана»

Снег выпал даже в центральном районе Якутии. Фото: t.me/djiikeytop

В Якутске тоже лето выключилось как по щелчку. Если вчера, 31 августа, температура днем достигала 28 градусов, то 1 сентября утром – всего 8 градусов. Дети, еще вчера бегавшие в шортах, сегодня пошли в школу и садики, ежась от холода.

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