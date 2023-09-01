В Якутии в День знаний выпал снег

Первый снег выпал в Якутии на День знаний. Фото: газета «Сардана»
1 сентября ознаменовался первым мокрым снегом как минимум в двух районах республики.
На севере Якутии уже нулевая температура. Фото: газета «Сардана»
Причем если снегом в Эвено-Бытантайском районе (арктический район) никого не удивить, то для Кобяйского района (центральная Якутия) это необычно.
Фото: газета «Сардана»
По данным ЯУГМС, температура воздуха в этих районах составляет 0-7 градусов, наблюдается мокрый снег и сильный ветер – порывы до 19-24 м/сек.
Фото: газета «Сардана»
Снег выпал даже в центральном районе Якутии. Фото: t.me/djiikeytop
В Якутске тоже лето выключилось как по щелчку. Если вчера, 31 августа, температура днем достигала 28 градусов, то 1 сентября утром – всего 8 градусов. Дети, еще вчера бегавшие в шортах, сегодня пошли в школу и садики, ежась от холода.
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом журналистам «КП – Якутия»: +7 964 415-40-38 (WhatsApp)
Наши соцсети и мессенджеры: Телеграм-канал, группа в WhatsApp, Вконтакте, Одноклассники.