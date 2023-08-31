В Усть-Алданском районе Якутии 1 сентября новая школа в селе Борогонцы примет более 500 детей

Здание Мюрюнской средней школы №2 введено в апреле текущего года. Фото: Мария ВАСИЛЬЕВА

Более 500 детей примет новая школа в селе Борогонцы Усть-Алданского района в этом учебном году, сообщает пресс-служба главы и правительства Якутии.

Это 565 детей из села Борогонцы, из них 64 — первоклассники. В школе все готово к началу нового учебного года. Учителя готовы встретить новых учеников, впервые открыть двери школы в День знаний.

Главе Якутии Айсену Николаеву показали помещения школы: учебные кабинеты, спортзал, библиотеку, столовую и актовый зал.

Главе Якутии Айсену Николаеву показали помещения школы. Фото: Мария ВАСИЛЬЕВА

В школе площадью более 5,8 тысячи квадратных метров располагаются 17 учебных кабинетов, лаборатории по химии, биологии, астрономии и физике, два лингафонных кабинета (специальное помещение для изучения иностранного языка, где учащиеся получают доступ к аудио- или аудиовизуальным материалам), мастерские, спортивный и гимнастический залы, столовая на 150 мест, библиотека, методические кабинеты, актовый зал на 270 мест.

Все учебные кабинеты оборудованы в соответствии с современными стандартами. Фото: Мария ВАСИЛЬЕВА

Все учебные кабинеты оборудованы в соответствии с современными стандартами, в том числе смарт-досками. В здании создана комфортная и безопасная среда для учеников. На прилегающей к школе территории оборудованы игровые комплексы с теневыми навесами и физкультурно-спортивная зона.

Здание Мюрюнской средней школы №2 построено в рамках национального проекта «Образование» и введено в апреле этого года. В Якутии с 2018 года построены 51 школа и 70 детских садов, проведен капитальный ремонт 57 школ. До конца текущего года возведут еще 16 школ и 6 детсадов.

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