Якутск стремится стать лучшим городом-садом на вечной мерзлоте

Высадка цветов на 202 микрорайоне. Фото: администрация Якутска

Якутск меняет отношение к озеленению. Как теперь столица республики будет поддерживать красоту своих зеленых насаждений, узнала «КП – Якутия».

По совету экспертов у главы Якутска в этом году появился советник по озеленению. Главным садовником стала Екатерина Павлова. Она более 20 лет работает в Ботаническом саду при Институте биологических проблем криолитозоны СО РАН.

Администрация Якутска в цветах. Фото: KP.RU

– Мы настаивали на том, что в Якутске не надо создавать «Зеленстрой», который был при Советском союзе, потому что тогда потеряли все: производственную базу, специалистов. Начинать с чистого листа сложно, лучше довериться профессиональным частным компаниям. Денег на озеленение выделяется достаточно при строительстве дорог, домов и других объектов. Но каждый из строителей, кто во что горазд, за их качество и приживаемость никто не отвечал, – отмечает председатель проектного офиса по озеленению Андрей Высоких.

Цифровая карта зеленых насаждений Якутска

Подготовка к летнему сезону начинается с планирования посадок на весну и осень. Для контроля этой сферы разработана карта озеленения Якутска6 с которой можно ознакомиться по ссылке. На этом ресурсе, к примеру, видны 5 маршрутов поливочных машин, которые отправляются в рейсы 2 раза в неделю. В жаркую погоду водовозки ездят чаще.

– Раньше озеленение проходило в основном во время субботников, а в последние годы при ремонте дорог началась высадка растений. Не было полной картины, мы не могли упорядочить все работы. Теперь вся информация сведена в одну общую карту. Теперь перед работой проводится консультация с главным садовником Якутска. Екатерина Павлова обращает внимание на почву и рекомендует, где и что лучше высадить, – рассказал глава Службы эксплуатации городского хозяйства Владимир Аммосов.

На Схеме озеленения Якутска собрана вся информация о существующих и планируемых зеленых зон. Скриншот с google.com/maps

Деревья рядом с дорогами и общественные пространства на балансе города поливают муниципальные предприятия и подрядчики. За клумбами скверами и площадями следят те компании, которые высаживали растения. У многоквартирных домов за растениями должны ухаживать управляющие компании.

В мае у "Ворот Якутска" и в сквере Гагарина высадили 131 саженец тополей. Фото: управа Гагаринского округа

Горожане заметили, что некоторые насаждения на главной улице пожелтели и выглядят чахлыми. В СЭГХ отметили, что не стоит переживать, это естественный процесс, который завершится, как только приживутся корни. Декоративный вид проявится через 2-3 года. В следующем году на проспекте Ленина начнется формирование кроны (стрижка) деревьев.

Благодаря привлечению не случайных подрядчиков, а специалистов Бостада на проспекте Ленина не прижилось всего 8% из большого числа высаженных деревьев. Фото: KP.RUФото: KP.RU

Второй год подряд в Якутске планово формируют кроны деревьев и кустов, после чего расцветают сильнее. Кстати, спиленные ветки не выбрасываются, а закапываются, чтобы получился гумус (перегной). Питательная почва затем используется для новых посадок.

Медколледж в этом году привел в порядок кустурниковые ивы (тальник) на улице Петра Алексеева. Фото: СЭГХ

Многих жителей смущает обилие камышей в городе, которые портят любой вид, кроме диких аласов. Как пояснили в мэрии, с прошлого года камыши стараются косить даже зимой, но в основном только те, к которым есть доступ. В Сайсарском округе проводят эксперимент прикрыв камыш тканью, которая предотвращает поступление влаги и кислорода к корням.

Город видит все «зеленые» подвиги якутян

«Белые пятна» на карте озеленения Якутска закрываются с помощь общественных организаций или добровольцев. К примеру, детсады и школы садят цветы самостоятельно. Для этого в начале года учителям раздают семена, чтобы на уроках труда дети их взращивали, а затем высаживали у стен школ или в других уголках города.

Заметно преобразилась территория СВФУ. Как рассказал директор студгородка Степан Павлов, красота поддерживается силами студентов и преподавателей, а также с недавних пор единый подрядчик регулярно поливает и ухаживает за территорией. Фото: KP.RU

Об одном из самых ярких примеров зеленого волонтерства «КП – Якутия» уже писала. Подробнее о неравнодушной пенсионерке Тамаре Тороковой, которая заботится о растениях в Якутске уже 30 лет, читайте по ссылке.

– Официально никаких правил по высадке цветов для горожан нет. Все делается на добровольной основе. Лишние рамки и согласования могут отпугнуть даже самых активных людей. Если вы посадите цветы в пустой клумбе, никто не будет вырывать их, такого никогда не было и, надеемся, не будет. Любая инициатива горожан должна быть поддержана, – подчеркнули в управе Центрального округа.

Положительный пример заразителен. Когда в одном месте появились газон и цветы, то часто на следующий год рядом жильцы домов и организации стараются соответствовать и также высаживать растения.

Малая часть участников конкурса "Зеленый кубок" в Якутске. Фото: СЭГХ

Такое бережное отношение к городу в мэрии замечают с благодарностью. Чтобы поощрять настоящих патриотов Якутска, во второй раз проходит конкурс «Зеленый кубок», где выбирают лучших среди предприятий, магазинов и государственных ведомств, но жилых дворов, детсадов, школ и колледжей.

– Спасибо всем, кто вкладывает большие усилия и душу, в то, чтобы город был яркими и зеленым в наше короткое северное лето, – написал в своем телеграм-канале глава города Евгений Григорьев.

Предприятия Якутска будут отвечать за отсутствие озеленения

Поваленные сухие деревья и грязные зеленые зоны считаются нарушением правил благоустройства, которые касаются как жилых домов, так и юрлиц. Почему за это никого пока не наказывают и когда начнут, пояснил руководитель СЭГХ.

– Прежде, чем требовать от кого-то соблюдения порядка, ты должен сам следовать своим же требованиям. Поэтому мы активно занялись, например, кошением травы. У себя порядок мы навели, со следующего года уже будем строже требовать ответственного отношения к озеленению, а пока вежливо, – сказал Аммосов.

Как только газон меняет внешний вид улицы. Справа улица Лермонтова, слева Ларионова (203 микрорайон). Фото: KP.RU

Когда в городе вырастет число компаний, которые будут следить за своей территорией, то сработает эффект разбитых окон, уверен он.

– Когда в доме все окна разбиты, никто их даже не заметит. А если все будут целыми, и лишь одно будет сломано, то это будет бросаться в глаза, и общественность будет делать замечания.

Уход и заботу видно сразу. Справа заросшая площадка за домом №25 по проспекту Ленина, слева ротонда (беседка) на 202 микрорайоне. Фото: KP.RU

Планы по озеленению

В сентябре в Якутске посадят новые деревья. Перед этим для сотрудников округов проведут тщательные инструктажи. Осенью, к примеру, новые саженцы повятся у памятника Георгию Победоносцу (Московская набережная, прим. KP.RU), сквера Владимира Павлова по улице Чернышевского, на территории «Вечного огня».

– Проблемы в основном те же – недостаток полива, снижение приживаемости саженцев, засоленность и бедность почвы. По-хорошему, городу ежегодно требуется несколько тысяч кубометров растительного грунта для озеленения общественных пространств, вдоль улиц и у новостроек, плановой замены земли на существующих газонах. Грунта в городе и близлежащих улусах не хватает для обеспечения всех потребностей: об этом говорят и дорожники, и застройщики, и озеленители, – отметил Евгений Григорьев.

В сквере на улице Чернышевского осенью высадят деревья. Фото: KP.RU

Мэр поручил СЭГХ проработать открытие производства плодородного грунта, в том числе, с предпринимателями.

Администрация также собирается отказаться от диких лесных саженцев, которые пересаживают из охранных зон газопроводов и линий электропередачи, где их в любом случае вырубили бы. Вместо них по мере возможности бюджета хотят закупать деревья и кустарники, выращенные в питомниках.

Объемы финансирования озеленения и ухода сохранятся.

Одно из достопримечательностей центра Якутска - арка на Ярославского. Обычно она утопает в зелени, но в этом году что-то пошло не так, и пышной красоты не получилось. Фото: KP.RUФото: KP.RU

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