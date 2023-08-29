Герои России Алексей Неустроев и Филипп Евсеев вернулись на родину — в Якутию

Ребят со слезами радости на глазах встретили их родные и близкие. Фото: телеграм-канал главы Якутии

Ранним утром 29 августа в аэропорту Якутска царила особая атмосфера — на родину прилетели Герои России Алексей Неустроев и Филипп Евсеев.

Напомним, экипаж танка Т-80 «Алеша» разгромил колонну бронетехники ВСУ на запорожском направлении. В том бою против одного российского танка выступило восемь вражеских. В составе экипажа были механик-водитель Филипп Евсеев и наводчик-оператор Алексей Неустроев.

Героев встретил лично и пожал им руки глава Якутии Айсен Николаев.

Героев встретил лично глава Якутии Айсен Николаев. Фото: телеграм-канал главы Якутии

«О боевом подвиге наших ребят знает не только Россия, но и весь мир. Для многих людей они стали настоящим примером отваги, мужества и беспримерной преданности своему Отечеству. И я горд был лично пожать им руки и поздравить с заслуженной наградой», — написал он в своем официальном телеграм-канале.

Также ребят со слезами радости на глазах встретили их родные и близкие. Видео теплой встречи можно посмотреть здесь.

«Благополучно вернулись домой. Пусть и через долгое время , но есть этот день возвращения на Родину. Я в отпуске», — поделился Герой России Алексей Неустроев.

«Счастлив встретить своих родных, детей. В отпуске хочу побывать на Родине, побыть в семье. Во время боя все происходило для меня очень медленно, а на видео — все очень быстро. Командир командовал: „Газ!“, вот я и работал. На фронте мы чувствуем поддержку якутян. Огромное спасибо руководству, землякам, добровольцам республики, в том числе волонтеру Диане, которые привозили нам помощь из Якутии», — говорит Герой России Филипп Евсеев.

«Очень волновалась, соскучилась, горжусь сыном. Поедем с Алексеем домой. Сын у меня очень спокойный, немногословный. Про подвиг узнали из Интернета. Только что увидела сына, хоть немного успокоилась», — говорит мама героя Зарема Неустроева.

«Испытываем большие эмоции, радость и волнение. Так ждали Филиппа, волновались. Очень и очень рады увидеть брата», — рассказала сестра Филиппа Евсеева Любовь Слепцова.

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