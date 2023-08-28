Открылась запись в кружки и секции для дошкольников и школьников Якутии

Запись в самые востребованные кружки уже закрыта. Фото: ДДТ имени Ф.И. Авдеевой

В понедельник, 28 августа, началась запись детей дошкольного и школьного возраста в кружки и секциии.

В том числе о зачислении объявил Дворец детского творчества имени Ф.И. Авдеевой. Ознакомиться со списком кружков можно по ссылке.

Запись проводится через портал госуслуг.

Как записать ребенка на кружки и секции в Якутии через «Госуслуги»

1. Войдите в личный кабинет или зарегистрируйтесь на портале «Госуслуги». Сделать это можно в одноименном приложении или на сайте.

2. В разделе «Дети | Образование» перейдите во вкладку «Запись в кружки и секции» или в поисковике введите «Запись в кружки и секции». Нажмите «Записаться». Вы увидите краткую информацию о сертификате на дополнительное образование.

3. Нажмите кнопку «Начать».

4. Выберите свои регион и муниципалитет, а затем учебный год, в течение которого ребенок планирует посещать кружки. Система отобразит информацию о том, какие документы потребуются, как оплатить обучение (платно/бесплатно) и как организатор занятий сможет с вами связаться.

5. Ознакомьтесь и нажмите кнопку «Перейти к заявлению».

6. Вам предложат выбрать программу обучения. Можете воспользоваться поиском или системой фильтров. Также отобрать кружки можно по территориальному расположению с помощью карты.

7. После того как секции будут отфильтрованы, вы сможете подробнее ознакомиться с подходящими. У каждой будет своя страничка с описанием программы, а также информация по количеству детей в группах и месту проведения.

8. Когда определитесь, нажмите кнопку «Выбрать группу», а затем кнопку «Записаться в эту группу».

9. Укажите предположительную дату начала обучения.

10. Вам предложат ввести данные ребенка, а затем отправить заявление. Это последний шаг.

Отслеживать статус своей заявки можно в разделе «Уведомления» во вкладке «Заявления».

Когда представитель учреждения рассмотрит заявку, он свяжется с вами по телефону, в личном кабинете портала или по указанной электронной почте.

Следует отметить, что на 10:40 запись в самые востребованные кружки (английский, IT-направления и пр.) уже закрыта.

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