Школьники в Якутии во время экспедиции нашли останки древних животных

Школьная экспедиция на Средней Лене. Фото: Прокопий Ноговицын

Школьники Якутии вернулись из экспедиции по Средней Лене с богатым уловом — они обнаружили немало останков древних животных, рассказывает об успехах ребят местная газета «Хангалас».

Самый ценный экспонат — фрагмент черепа неоплейстоценового подвида сибирского сайгака. Его впервые нашли на Средней Лене. Обнаружил его восьмиклассник Ойской средней школы имени А.В. Дмитриева Сема Новгородов.

Фото предоставлено Прокопием Ноговицыным

Еще один ученик это школы Слава Пермяков принес из экспедиции фрагмент черепа ископаемого бизона.

В числе других находок — челюсть древнего лося, найденный восьмиклассников из Якутска Айсеном Ноговицыным. И фрагмент черепа с роговыми стержнями ископаемого снежного барана — улов семиклассника Покровской гимназии Мичила Ноговицына. Это 40-я находка в мире, 10-я — на Средней Лене и вторая — именно черепа самки.

Фото предоставлено Прокопием Ноговицыным

У руководителя экспедиции Прокопия Ноговицына — позвонок шерстистого носорога и кость мамонта.

Есть еще много костей, чью принадлежность пока определить не удалось, и других находок. На днях ребята продолжат их исследовать с палеонтологами, орнитологами и ботаниками.

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