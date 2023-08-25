В Якутии отменили режим ЧС в лесах межрегионального характера

Пожароопасный пик пройден Фото: Иван МАКЕЕВ

На территории Якутии и Хабаровского края отменен режим чрезвычайной ситуации в лесах межрегионального характера, сообщил оперштаб Якутии.

Такое решение было принято на заседании правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности под председательством заместителя главы МЧС России Виктора Яцуценко.

Сейчас в республике продолжают действовать 11 лесных пожаров. Общая площадь — 26,7 тысячи гектаров. Из них пять пожар уже локализованы и будут потушены в ближайшие сутки. Новых очагов не обнаружено.

На тушении работают 405 человек.

Пожароопасный пик пройден.

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