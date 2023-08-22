Обстановка с природными пожарами стабилизировалась в Якутии

Подразделения МЧС России вернулись в пункт постоянной дислокации. Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по Якутии

В Якутии стабилизировалась обстановка с природными пожарами, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по республике.

«По сравнению с прошлыми сутками количество пожаров уменьшилось на 7 очагов, площадь уменьшилась более чем на 9 тысяч гектар. В 20-ти километровой зоне от населенных пунктов действует три пожара, остальные на значительном удалении», — прокомментировал заместитель начальника управления организации пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ ведомства Денис Фомин.

По оперативным данным Авиалесоохраны, на территории Якутии действует 15 природных пожаров, общая площадь, пройденная огнем, составляет 28 841,5 гектар. Наиболее сложная обстановка с пожарами складывается на территориях Верхнеколымского и Олекминского районов, где зарегистрировано 12 очагов действующих пожаров.

Непрерывно проводится мониторинг задымленности в населенных пунктах. По данным космического мониторинга НЦУКС задымленность не наблюдалась. Специалистами химико-биологических лабораторий организован круглосуточный контроль за превышением ПДК вредных веществ в воздухе.

В связи со стабилизацией обстановки подразделения МЧС России вернулись в пункт постоянной дислокации. В регионе дислоцируется 3 ведомственных вертолета Ми-8, за сутки они применялись в Олекминском районе.

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