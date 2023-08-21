Полиция нашла хозяйку котенка, который выпал с балкона в Якутске

Юни-Жоли взяла на передержку одна семья. Фото: Злата Сычева

Хозяйку котенка, выпавшего около 10 часов вечера 13 июля с балкона дома на Жорницкого, 29/1, нашли. Ею оказалась некая П.

Женщина пояснила, что котенка ей подарила подруга где-то месяц назад. Ему 2,5 месяца, зовут Юни.

В тот вечер владелица уехала к подруге на дачу. Питомец остался в доме один. Она приготовила ему корм и воду, а дверь и окно балкона не закрыла, потому что в квартире было очень душно. Вернулась только на следующий день. Не найдя дома Юни, она поискала его в подъезде и во дворе, но безуспешно.

Женщина предположила, что котенок выпал сам, случайно, так как дома никого не было.

Полицейские осмотрели балкон: он находится на четвертом этаже, есть много хлама, по которому животное вполне могло взобраться до уровня окна. Обошли квартиры, но никто не смог дать интересующую информацию.

В связи с этим, с учетом отсутствия достаточных оснований, полиция отказала в возбуждении уголовного дела о жестоком обращении с животными.

«Подумаешь, котенок чуть не убился, упав с четвертого этажа... Хозяйка П. искала без особого усилия, раз не нашла. К волонтерам обратиться в падлу, похоже, было. Тем временем мы лечили ее котенка, содержим и ищем ему семью... А гражданка П., наверное, нового себе завела», — прокомментировала это зоозащитница Злата Сычева.

Напомним, свидетели происшествия говорили, что слышали до падения сильное жалобное мяукание, как будто кто-то тряс животное. А потом раздался грохот и котенок упал.

У Юни-Жоли диагностировали контузию внутренних органов. Но он, точнее она — это девочка, уже пошла на пропавку. Сейчас она на передержке и ищет постоянную семью.

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