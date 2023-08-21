Якутский боксер Василий Егоров выйдет против крымчанина Ахтема Закирова

Это четвертая встреча Василия Егорова с Ахтемом Закировым из Крыма. Фото: пресс-центр РЦСПСК «Триумф»

Сегодня, 21 августа, на ринг чемпионата России в Хабаровске выйдут пятеро боксеров Якутии, сообщает пресс-служба Республиканского центра спортивной подготовки сборных команд региона.

В дневной программе, которая начнется в 11:00 по якутскому времени, первой парой на ринге А в весе до 51 кг выйдут Валерий-Талбан Егоров и призер и экс-чемпион России Расул Салиев из Дагестана. Третий бой в этом ринге пройдет при участии Николая Григорьева и бойца из Чечни Ислама Албасханова. Далее в весе до 54 кг 8 поединок на этом ринге — Айаал Степанов и Максим Хариборко из Алтайского края.

Главный бой дневной программы в весе до 51 кг – четвертая встреча Василия Егорова с Ахтемом Закировым из Крыма. Соперник якутского боксера выигрывал один бой в финале и является призером чемпионата мира. В прошлом году в четвертьфинале Василий взял убедительный реванш, а затем стал чемпионом России в пятый раз. Спортсмены выйдут четвертой парой на ринге Б.

В вечерней программе чемпионата России, которая стартует в 16:00, на ринге Б первой парой мы увидим поединок между Михаилом Варламовым и Юрием Двали из команды Московской области. Весовая категория — до 57 кг.

Трансляция чемпионата России по боксу будет доступна на YouTube канале Федерации бокса России по ссылке.

Также прямой эфир можно будет посмотреть на телеканале «Матч боец».

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