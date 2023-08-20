«С середины концерта многие ушли домой». Якутских блогеров разочаровало выступление Инстасамки

"Устали смотреть, как Инстасамка пьет чай, и ушли домой". Фото: Владимир Дормидонтов

В субботу, 19 августа, в Якутске прошел концерт поп-певицы и тиктокера Дарьи Зотеевой — Инстасамки и ее мужа Олега Еропкина — Moneyken.

Однако многие зрители остались недовольны выступлением артистки. Вдобавок в тот день шел дождь.

"Середина концерта, все ушли домой". Фото: Владимир Дормидонтов

«Вышла в вязаной шапочке и свитере. Все время пила чай, пока фанера пела. Хоть бы сделала вид, что прикольно. Очень многие уходили и уходили. Мы смотрели-смотрели, как она чаевничает. А потом устали и тоже ушли домой. Никакого драйва. Пришла, как будто со Столичного рынка одетая, попила чай и срубила лям. Только благодаря организации норм, а так был бы треш. Разочарован», — поделился, в частности, мнением блогер Владимир Дормидонтов.

Он с друзьями, тоже блогерами, был в VIP-зоне. Видео его обращения можно посмотреть по ссылке.

VIP-билеты стоили 4900 рублей, стандарт — 2500 рублей, на трибуны — 1500 рублей. К слову, для VIP-гостей организовали фуршет.

Однако нашлись и те, кому концерт понравился. А шапку и чай они объяснили тем, что погода была холодная и певица не хотела простудиться.

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