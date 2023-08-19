Якутянин Узаир Абдураков стал обладателем чемпионского пояса лиги Хабиба Нурмагомедова на Кубке Ил Дархана

Обладателем чемпионского пояса лиги стал Узаир Абдураков из Томпонского района. Фото: Андрей СОРОКИН

В Якутске завершился турнир по смешанным единоборствам Eagles FC известного бойца ММА — Хабиба Нурмагомедова, сообщает пресс-служба главы и правительства Якутии.

Поединки международного уровня прошли в рамках Кубка Ил Дархана. На соревнованиях встретились 26 участников из Таджикистана, Узбекистана, Кыргызстана, Бурятии, Алтая, Новосибирска, Москвы, Дагестана, Ирана и Якутии.

. Фото: Андрей СОРОКИН

Кроме главного боя, состоялось 11 ярких поединков в исполнении одних из сильнейших бойцов. На октагон вышли 10 бойцов из Якутии. Из них 7 одержали победу.

Обладателем чемпионского пояса лиги стал Узаир Абдураков из Томпонского района. Он одержал победу в главном бое с Сергеем Ясковцом из Ростова-на-Дону. От имени главы Якутии Айсена Николаева главный приз бойцу вручил первый вице-премьер республики Дмитрий Садовников.

. Фото: Андрей СОРОКИН

«Главный бой, которого все ждали с нетерпением — бой между Сергеем Ясковец и Узаиром Абдураковым закончился техническим нокаутом в пользу Узаира! Это великолепное возвращение чемпиона! Узаир — дагестанец, сейчас проживает в Якутии. Мы смело можем сказать, что Кубок Главы Республики Саха (Якутия) получил наш земляк», — написал Айсен Николаев в своих соцсетях.

На соревнованиях встретились 26 участников из Таджикистана, Узбекистана, Кыргызстана, Бурятии, Алтая, Новосибирска, Москвы, Дагестана, Ирана и Якутии.

Также в бое в легчайшем весе победил Мичил Осипов, в бое в наилегчайшем весе — Гавриил Семенов, в полулегком весе — Игнатий Андросов, Октябрин Яковлев. Также в полулегкой весовой категории победу над Яшаром Мамедовым из Бурятии одержал Денис Андреев из Якутии.

. Фото: Андрей СОРОКИН

В легком весе техническим нокаутом победу над Азаматом Фархиевым одержал Григорий Барашков из Якутска. Это стал самый короткий бой турнира. А в бое в легчайшем весе между Даши Жамбалвым из Бурятии и Федором Огоюкиным из Якутии жюри присудили ничью.

. Фото: Андрей СОРОКИН

Почетными гостями турнира стали президент Eagle FC Шамиль Завуров, боец UFC и двоюродный брат непобежденного российского бойца Хабиба Нурмагомедова — Абубакар Нурмагомедов и действующий чемпион Eagle FC в полулегком весе, Победитель гран при Bellator Магомедрасул Хасбулаев.

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