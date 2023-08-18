В Якутии обнаружили уникальные останки древних животных

Нашли кости носорога, волка, бизона, рыси, мамонта, дикого оленя, росомахи, бобра и др. Фото: АГиП Якутии

В Чурапчинском районе у реки Хонду экспедиция Академии наук Якутии обнаружила палеонтологические останки животных периода позднего плейстоцена, сообщила пресс-служба главы и правительства республики.

Это кости носорога, волка, бизона, рыси, мамонта, дикого оленя, росомахи, бобра и др. Интересно то, что раньше останки бобра и рыси в средней Якутии никогда на находили, отмечают в Палеонтологическом институте имени А.А. Борисяка РАН в Москве.

Также, возможно, найдены «обломки» антилопы, которая жила в теплом климате до ледниковой эпохи.

Раньше останки бобра и рыси в средней Якутии никогда на находили. Фото: АГиП Якутии

Точное время, когда жили эти животные, можно установить благодаря находкам останков видов семейства мышиных, которые проходят мутацию во время климатических изменений. При этом некоторые элементы указывают на более ранний период, чем поздний плейстоцен.

В будущем планируется расширить поиски, чтобы найти уже место конкретного обитания древнего человека, а пока идут разведывательные работы.

В будущем поиски планируют расширить. Фото: АГиП Якутии

Экспедиция в составе из пяти человек впервые работала в Чурапчинском районе, ранее исследования проводили в северных районах региона. Финансирование проезда взял на себя Фонд Первого Президента республики.

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