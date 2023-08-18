Василий Егоров выйдет на ринг Хабаровска в первый день чемпионата России по боксу

Василий Егоров выступит в вечерней программе. Фото: пресс-центр РЦСПСК «Триумф»

18 августа в Хабаровске стартовал чемпионат России по боксу, сообщает пресс-служба Республиканского центра спортивной подготовки сборных команд Якутии.

В первый день соревнований на ринг выйдут трое представителей сборной Якутии.

Первым в бой вступит боксер родом из Хангаласского района, представляющий команду Новосибирской области (параллельный зачет — Якутия), победитель и призер всероссийских турниров, чемпион республики и Игр народов Якутии Николай Пшенников. Он выйдет четвертой парой на ринге А в весовой категории до 60 кг. Начало боев с 11:00 по якутскому времени. Соперником якутского бойца станет спортсмен из Санкт-Петербурга, обладатель бронзовой медали первенства Северной Столицы Иван Горда.

Также в утренней программе на ринге А мы увидим бой с участием чемпиона России среди студентов Назара Андреева в весе до 80 кг. Уже в стартовом поединке жребий свел якутского атлета с чемпионом России этого года среди спортсменов 19-22 лет Ильясом Магомедовым из Дагестана. Боксеры выйдут на ринг 9 парой.

В вечерней программе, которая начнется в 16:00, поединок проведет заслуженный мастер спорта России, действующий чемпион в весе до 51 кг Василий Егоров. Его соперник — чемпион и призер международный турниров, призер чемпионатов России Артур Нагапетян из Москвы. Два титулованных мастера выйдут третьей парой на ринге Б.

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