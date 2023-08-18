Учиться, учиться и еще раз учиться: как маркетинговые агентства помогают получать зарубежное образование

Данияр Касимов. Фото: Из личного архива Данияра Касимова

В настоящее время тенденция не сильно изменилась: ряд молодых россиян хотят поступить в магистратуру в Европе, Азии или Северной Америке. Однако многим, даже тем, кто знает английский, имеет финансы и обладает академическими знаниями, непросто найти подходящий иностранный вуз. И все же компании, которые помогают россиянам получить информацию о программах зарубежных магистратур и подобрать подходящий вуз, существуют. Данияр Касимов, сооснователь маркетингового агентства EduSMM, рассказывает, как в 2023 году поступить в иностранный университет.

- Данияр, компания EduSMM, которую вы основали, уже много лет занимается общественно полезным делом - предоставляет тем, кто хочет поступить в зарубежный вуз, информацию о возможностях разных университетов и образовательных программах. Как началось ваше сотрудничество с иностранными вузами?

- Я и мой деловой партнер давно работали в сфере образовательного маркетинга. Мы участвовали в выставках, где собираются представители университетов всего мира и компаний, связанных с международным образованием - организаторы курсов, конференций... Таким образом, у нас накопилось много связей на этом рынке, и в какой-то момент университеты стали обращаться к нам за помощью в маркетинге. Так возникла наша компания EduSMM. Мой бизнес-партнер работал в продюсерском центре, а я - в сфере международного образовательного маркетинга. Мы решили объединить наши компетенции и продвигать зарубежные университеты с помощью блогеров.

- Ваш маркетинговый подход, безусловно, инновационный, так как многие образовательные учреждения делают упор на таргетированную рекламу в соцсетях, контекстную рекламу в поисковых системах. У блогеров продвигаются в основном производители и дистрибьюторы товаров, которые можно попробовать на себе и поделиться впечатлениями с подписчиками (косметика, одежда)…

- Да, я и мой партнер по бизнесу разработали нашу маркетинговую модель, так как для образовательных учреждений она оптимальна. Одно дело - рассказывать про айфон, который у каждого в кармане, другое - продвигать зарубежный университет, который находится на другом конце света: туда лететь более суток с пересадкой. В данном случае требуется не просто классическое продвижение в интернете, чтобы нагнать трафик. Вы правильно заметили: блогер, конечно, не может купить двухгодичную магистратуру ради того, чтобы поделиться с подписчиками впечатлениями. Однако у него имеется аудитория, где есть и те, кто хочет учиться за рубежом.

С целью продвижения наших заказчиков мы подбираем авторов YouTube, TikTok-каналов, рассказывающих о путешествиях, образовании, мотивации, личностном росте… Среди людей, которые подписаны на такой контент, чаще встречаются те, кто потенциально или реально заинтересован в международном образовании.

При продвижении такого сложного и консервативного продукта, как классическое университетское образование, очень важно, чтобы инфлюенсеры сохранили оригинальное позиционирование университета, но при этом говорили на языке молодежи той или иной страны. Я помогал достичь этого, так как у меня большой опыт сотрудничества с игроками образовательного рынка из Европы, Индии, Вьетнама и других азиатских стран: я работал с их молодежью, местными партнерами и понимаю особенности их менталитета.

- На русскоязычных форумах люди жалуются, что им не хватает информации о зарубежных вузах. Получается, пользу от вашей маркетинговой деятельности получают не только заказчики, но и будущие студенты?

- Да, я общаюсь с будущими студентами, читаю их комментарии к выпускам наших блогеров и вижу, что многие действительно не знали, как и где получить подробную информацию о действующих университетских программах, куда принимают россиян. Конечно, у всех есть интернет, все знают английский и читают сайты зарубежных вузов. Однако, во-первых, в мире десятки тысяч университетов, и выбрать из них один непросто. Во-вторых, когда прочитаешь программу, часто бывает не все понятно: нужно позвонить представителю вуза и расспросить. Это уже сложнее.

Поэтому будущие студенты были очень рады, что благодаря нашей деятельности они смогли узнавать об актуальных программах зарубежных университетов.

- Вы работали на один из ведущих университетов мира - израильский Технион - и на чешскую организацию Study in Czech Republic («Учеба в Чешской Республике») при Министерстве образования Чехии. Что именно вы делали для них?

- Study in Czech Republic я и мой деловой партнер продвигали в СНГ и Азии у блогеров. Мы занимались подбором и креативом у целевых авторов цифрового контента в нескольких постсоветских странах - Казахстане, Кыргызстане, Украине и странах Юго-Восточной Азии - Филиппинах, Малайзии и Таиланде.

Работая на TECHNION - ISRAEL INSTITUTE OF TECHNOLOGY, мы организовывали продвижение вуза в научно-популярных YouTube-каналах в России. Целевая аудитория в данном случае не просто студенты, желающие учиться за границей, а бакалавры лучших технических вузов страны - МФТИ, мехмата МГУ, ЛЭТИ, финалисты математических и физических олимпиад, так как в университет принимают не всех подряд, а только лучших студентов в своих дисциплинах.

- К каким результатам привела ваша работа в этих двух проектах?

- Когда я продвигал Study in Czech Republic, в Instagram (принадлежит Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) организации набралось свыше 4000 новых подписчиков, а во всех аккаунтах в соцсетях число просмотров выросло до 5 миллионов. Более 2000 человек со всего мира записались на обучение в вузах Чехии, что составило примерно 5% от общего числа иностранных студентов в стране.

Для TECHNION широкий охват был не так важен, как качество аудитории, но мне удалось достичь и того и другого путем размещения рекламного блока про университет в двух очень популярных каналах на YouTube (sciOne и ThoiSoi). Общее количество просмотров достигло почти 5 миллионов, что для такой нишевой истории превзошло все ожидания. По отзывам университета, количество студентов из русскоязычных стран после этой одной (!) рекламной кампании в следующем году выросло почти в 2 раза!

- Стало ли россиянам сложнее поступать в зарубежные вузы после 2022 года?

- Во многих случаях западные вузы открыты для россиян, стало сложнее только организационно: например, консульство может отказать человеку в визе, и тогда он не сможет приехать в страну и посещать занятия. По-прежнему открыты для россиян университеты Азии - Китая, Сингапура...

- Многие считают, что получать зарубежное образование не нужно: российское не хуже.

- Это зависит от отрасли. Да, в России есть науки, в которых исторически сложилась сильная школа. Однако зарубежное образование люди получают не только ради приобретения знаний, но и для того, чтобы пожить в другой стране, понять ее культуру, завязать знакомства, выучить дополнительный иностранный язык...

- Какие у вас планы по развитию вашего проекта?

- Работать с большим количеством университетов со всего мира и заниматься продвижением в десятках и сотнях стран. Хотим выйти на рынок Южной Америки, потому что огромный поток студентов оттуда едет в Европу, в Китай и другие страны Азии, в Северную Америку. Задача простая: занять долю мирового рынка, работать со всеми университетами.

- Это отличный экологичный и интересный проект. Я думаю, что он будет развиваться и будет актуален и в других странах.

- Да, я свой бизнес и рассматриваю как социальный проект. Это международное образование: студенты приезжают из одной страны в другую, идет обмен культурными ценностями... Наша работа укрепляет дружбу народов, и я рад, что несу такую миссию.