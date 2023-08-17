Многодетный отец и единственный в Якутии мужчина-бровист показал свои работы

Мастер-бровист Конон Габышев. Фото: @murusahargata

Конон Габышев — отец четверых детей и единственный в Якутии мужчина-мастер по бровям. Так по крайней мере пишет издание «Мүрү саһарҕата» Усть-Алданского района, где живет Конон.

А именно живет и работает он в селе Борогонцы. Здесь он и окончил школу. А после поступил в Художественное училище в Якутске.

Первое время занимался татуировками. Набил уже более 600. Предпочитает якутскую тематику: божества Байанай, Джесегей и пр. Пользуется неплохим спросом.

Перед тем как стать бровистом, Конон несколько лет набивал тату

А недавно Конон обучился у российского топ-мастера по перманентному макияжу Таи Перфектовой технике «аппаратные волоски». Теперь дарит клиенткам красивые брови.

«Использую машинку для тату и делаю как настоящие. Выглядят как родные. Сейчас большинство пользуются методом напыления, а аппаратные волоски и в Якутии, и в России могут делать очень мало мастеров. Считается, что это лучшая техника», — делится секретами бровист.

Работа Конона. Фото с его страницы

И еще его работа

Его мечта — стать топ-мастером. А пока его работы можно посмотреть на странице Tyskyl_tattoo_2020 в инстаграме (соцсеть запрещена в России).

К слову, земляки Конона на СВО носят шеврон, эскиз к которому нарисовал он.

Тот самый шеврон. Фото: @murusahargata

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