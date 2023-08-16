«Один из двух знаков по ошибке не был выставлен». Организаторы Якутского полумарафона объяснили, почему участники пробежали лишние два километра

Организаторы полумарафона принесли извинения за ошибку в дистанции. Фото: «Якутск вечерний»

Организатор Якутского полумарафона Inner Drive Анастасия Салтыкова рассказала о результатах внутреннего расследования об ошибках в протяженности полумарафонной дистанции забега.

Напомним, полумарафон прошел в Якутске в ночь на 13 августа. После завершения дистанции в 21,1 километр многие участники пожаловались, что фактически им пришлось пробежать 23 километра.

«Поверьте, после полумарафона каждый лишний километр кажется бесконечным», — отмечали они.

По словам Салтыковой, к этой ошибке привела цепочка взаимосвязанных событий.

Во-первых, мэрия Якутска одобрила только маршрут «Парк победы — магазин „Полет“ — круг у Строительного рынка». Другие варианты, в том числе традиционный маршрут забега от стадиона «Туймаада», не получили одобрения в связи с предстоящим ремонтом спортивных объектов.

Одобренный мэрией маршрут полумарафона. Фото: ykt.run

Во-вторых, во время перекрытия улиц выяснилось, что сотрудники ГИБДД перекрыли улицу не у магазина «Полет», как планировалось ранее, а значительно ближе (на пересечении улиц Автострада 50 лет Октября и Можайского). Это не обеспечивало нужную протяженность дистанций забега участников (5 км, 10,5 км и 21,1 км).

«Попытки на месте убедить сотрудников ГИБДД перенести отметку перекрытия улиц до магазина „Полет“ результатов не принесли. Учитывая данное обстоятельство, в целях сохранения протяженности дистанций (5 км, 10,5 км и 21,1 км) мною было принято экстренное решение добавить в маршрут забега участников „петлю“», — рассказала организатор.

Участок, из-за которого возникла накладка в дистанции. Красным — где перекрыли, зеленым — где должны были перекрыть. Фото: ykt.run

Однако один из двух знаков, указывающих направление разворота на «петле», по ошибке не был выставлен. Из-за этого участники забега на 21,1 км «ушли» на дополнительные полкруга, и это увеличило продолжительность их забега до 2 км. Протяженность дистанций 5 км и 10,5 км при этом была сохранена.

Кроме этого, после мероприятия организаторы изучили распоряжение мэрии о перекрытии улиц на время проведения полумарафона и обнаружили, что схема перекрытия улиц и само распоряжение не обеспечивают заявленные ими к забегу участников дистанции.

«Маршрут забега был укорочен — не до магазина „Полет“, который на пересечении улиц Можайского и Кузьмина, а до пересечения улиц Автострада 50 лет Октября и Можайского. К сожалению, за полчаса до начала старта участников просить Окружную администрацию города Якутска откорректировать свое распоряжение уже не представлялось возможным. Ранее проверять текст распоряжения на наличие ошибок не стала, доверившись, что его готовили специалисты», — подчеркнула Салтыкова.

В заключение организаторы официально принесли извинения участникам полумарафона за доставленные неудобства.

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