Неизвестные выкинули щенка из окна многоквартирного дома в Якутске

Щенок лежал на асфальте и не мог встать. Фото: @Zlata_tv

Во вторник, 15 августа, у Автодорожной, 10/2В в Якутске кто-то выкинул щенка из окна многоквартирного дома.

Об этом сообщила в своем телеграм-канале зоозащитница Злата Сычева, которую вызвал на место кто-то из очевидцев. Но из какого именно окна выпала собака, установить не удалось.

По словам одной местной бабушки, щенок появился в их округе где-то дня четыре назад. Приблудился со стороны деревяшек. Его видели играющим с детьми. Но судя по всему, это не их собака. Кто хозяин и есть ли он вообще — неизвестно.

По виду щенку 2-3 месяца, это девочка. Малышку назвали Зена.

По-видимому, упала она далеко не с первого этажа: щенок пытается, но может встать. Кажется, у нее травма спины или таза. Писается под себя.

Сегодня Злата везет ее в ветклинику. Там станет известно, какие у нее травмы.

Зене нужны новые хозяева или передержка. Желающие помочь, могут обратиться по номеру 89245683838.

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