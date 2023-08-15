В Олекминском районе Якутии полицейские изъяли два ружья у жителя села Тяня, устроившего стрельбу

Полицейские изъяли у местного жителя два ружья. Фото: пресс-служба МВД Якутии

Сотрудники ОМВД России по Олекминскому району прибыли в село Тяня и проводят проверку по инциденту, произошедшему там на днях, сообщили «КП-Якутии» в пресс-службе МВД республики.

Напомним, инцидент со стрельбой случился в селе Тяня Олекминского района 12 августа. По словам местных жителей, двое сельчан-родственников и пять их приезжих гостей занимались тем, что пугали детей на улице и детской площадке, демонстрируя ружье.

Когда родители детей пошли поговорить с этими людьми, местный мужчина начал стрелять из карабина в сторону людей.

Село Тяня находится в 280 км от районного центра, участкового там нет, поэтому из Олекминска на место происшествия для проведения проверки выехала следственно-оперативная группа.

Полицейские установили, что 32-летний местный житель в ходе возникшего конфликта с одним из жителей села произвел два выстрела в воздух. У него изъяли два зарегистрированных охотничьих ружья, из одного из них мужчина и стрелял.

Пострадавших в результате инцидента нет, добавили в полиции. Проверка продолжается.

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