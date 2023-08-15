Поправилась в три раза: как поживает спасенный вахтовиками детеныш овцебыка Алана в парке «Роев ручей»

Алана с подругой Пепой в новом вольере. Фото: скриншот видео

Вот уже почти три месяца живет малышка Алана в красноярском парке «Роев ручей». И за это время ее поклонники завалили работников организации в соцсетях вопросами, как там поживает спасенный детеныш овцебыка.

Следует отметить, что зоопарк не спешил делиться кадрами, интригуя и разжигая всеобщее любопытство. И вот наконец они показали. А мы, в свою очередь, делимся видео с вами. Но сперва немного напомним предысторию для тех, кто не в курсе.

Новорожденную малышку нашли на полуострове Таймыр вахтовики из Якутии. Она бегала на снегу в тундре вокруг погибшей матери. Ни одной другой особи не было видно. Посовещавшись, мужики забрали сироту с собой. По дороге в вахтовый поселок они встретили стаю волков, направлявшуюся как раз туда, где лежала погибшая самка. Так что детенышу очень повезло.

Найденыша назвали Аланой в честь компании «Алмазы Анабара», в которой работают мужчины. Около двух недель они ухаживали за ней. А потом отправили вертолетом в ближайший населенный пункт Хатанг. А оттуда уже в красноярский парк.

Прыгает на ручки и валит с ног работников зоопарка

Алана заметно вымахала за эти месяцы. Ее вес увеличился в три раза! Сейчас она весит около 55 килограммов. Но до сих пор она любит прыгать на ручки. Со всего маху она кидается на свою нянечку и просто валит ее с ног.

«Ты уже не такая маленькая, чтоб тебя на ручки брать. Ты уже коняшка», — смеется та, когда ее подопечная в очередной раз бежит к ней ластиться.

Телячья шерсть у Аланы уже вылинялась. Вместо нее стала расти взрослая, очень густая, что даже кожи не видно. А к зиме она станет еще длиннее и пушистей. Все-таки малышка родом с холодной и ветреной тундры.

Живет она с подружкой, камерунской козочкой Пепой, просто как в детском лагере: кормят шесть раз в сутки разнообразной едой, постоянно следят за здоровьем, есть всякие игрушки. Алана гоняет мяч как заправский футболист, только не ногой, а головой. Можете сами убедиться на видео ниже — таймер 05:14-05:54.

А недавно у детеныша овцебыка закончился карантинный период, и девочек переселили в другой, просторный вольер. Подружки осмотрели свои новые владения и порезвились. А их любопытные соседи, лосята, пришли посмотреть на новеньких и познакомиться.

Пожелаем Алане и Пепе крепкого здоровья. Будем следить дальше, как растет малышка.

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