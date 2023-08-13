«Мы боимся за жизнь детей». В селе Тяня Олекминского района произошла стрельба

В селе Тяня Олекминского района произошла стрельба. Фото: скриншот видео

12 августа в селе Тяня Олекминского района произошел конфликт с применением оружия между местными жителями и приезжими гостями. Информация и видео об этом распространились в социальных сетях.

По словам местных жителей, двое сельчан-родственников и пять их приезжих гостей занимались тем, что пугали детей на улице и детской площадке, демонстрируя ружье.

Когда родители детей пошли поговорить с этими людьми, мужчина (местный) произвел три выстрела из карабина в сторону людей.

«Со вчерашнего дня мы боимся выпускать детей на улицу. Мы очень боимся за жизнь за наших детей. Село находится в 280 км от районного центра, участкового нет. Пару часов назад из Олекминска на лодке выехали полицейские, но им добираться до нашего села надо 7-8 часов», — написали жители села Тяня и добавили, что ситуация повторяется уже не первое лето.

Как «КП-Якутии» сообщили в пресс-службе МВД республики, сообщение об инциденте поступило в полицию Олекминского района. Направлена следственно-оперативная группа для выяснения всех обстоятельств произошедшего.

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