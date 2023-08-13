В Якутске прошел полумарафон Inner Drive

Всего в полумарафоне приняли участие 1200 человек, в том числе 200 детей. Фото: скриншот видео

Полумарафон Inner Drive прошел в ночь на 13 августа в Парке Победы Якутска. Для детей забег был организован днем. Всего в полумарафоне приняли участие 1200 человек, в том числе 200 детей.

Ради проведения самого масштабного в Якутии забега ночью было приостановлено движение автотранспорта по улице Автострада 50 лет Октября и на Окружном шоссе.

Несмотря на задымленность, в забеге приняло участие рекордное количество участников.

Лучший результат в забеге на 5 км среди мужчин показал Михаил Сивцев, который пробежал дистанцию за 16 минут 58 секунд. Среди женщин первой финишировала Наталья Грязнухина, ее результат 20 минут 51 секунда.

В забеге на 10,5 км первым среди мужчин стал Мирослав Бурнашев, преодолевший дистанцию за 37 минут 15 секунд. Среди женщин забег выиграла Ирина Осипова, ее результат 40 минут 18 секунд.

В дистанции на 21,1 км лучшим среди мужчин оказался Роман Алексеев. Он пробежал полумарафон за 1 час 19 минут 33 секунды. Всего на 14 минут позже него финишировала Лидия Попова, абсолютный победитель забега на 21,1 км среди женщин. Она преодолела дистанцию за 1 час 33 минуты 29 секунд.

К сожалению, не обошлось и без досадных накладок. Участникам Якутского полумарафона пришлось пробежать на 2 километра больше из-за ошибки организаторов.

Об этом, в частности, в своих соцсетях рассказали гендиректор «Водоканала» Анатолий Кырджагасов, руководитель департамента Якутии по охране объектов культурного наследия Николай Макаров и остальные пользователи соцсетей.

«Поверьте, после полумарафона каждый лишний километр кажется бесконечным», — отмечают участники забега.

От организаторов полумарафона официальных заявлений по поводу ошибки пока не поступало.

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