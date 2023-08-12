В Якутске отмечают День физкультурника

День физкультурника в Якутске начался с утренней зарядки. Фото: Минспорт Якутии

В субботу, 12 августа, Якутск отмечает День физкультурника. В этом году праздник посвящен 100-летию физкультурного движения России и Якутии.

Сегодня в регионе развиваются 102 вида спорта, работают 75 спортивных федераций.

За последние пять лет в республике построены 32 спортивных объекта, воспитаны более 200 чемпионов России, более 40 чемпиона Европы, 35 чемпионов мира.

С 2022 года число тех, кто систематически занимается физкультурой и спортом, выросло с 39% до 55%.

В следующем году в Якутске пройдут VIII летние Международные игры «Дети Азии».

А пока посмотрим, как горожане отмечают День физкультурника.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом журналистам «КП – Якутия»: +7 964 415-40-38 (WhatsApp) Наши соцсети и мессенджеры: Телеграм-канал, группа в WhatsApp, Вконтакте, Одноклассники.