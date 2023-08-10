Бензин как молоко. Житель Якутии пожаловался в полицию на поломку машины из-за сомнительного топлива на заправке

Житель Якутии пожаловался на то, что у него сломалась машина из-за качества бензина в Нижнем Бестяхе. Фото: 2ГИС

В сети появилось видео со странными манипуляциями на заправочной станции «Туймаада-Нефть». Утверждается, что оно снято в Нижнем Бестяхе, и из-за белого бензина сломалось несколько автомобилей. Один из пострадавших обратился в полицию.

После заправки машине потребовался буксир

На видео, которое появилось в ночь на 10 августа сотрудники в форме «Туймаада-Нефти» сливают откуда-то в небольшие бочки белую жидкость, похожую на разбавленное молоко. Затем черпают ведрами и сливают прямо на асфальт. В подписи к ролику указано, что так опустошают одну из бензоколонок в Нижнем Бестяхе.

– Говорят этим топливом успели заправиться и сломались несколько машин. Работяги советуют автору видео собрать все чеки и добиваться справедливости в частном порядке, – отмечается в телеграм-канале «КримЯкутия».

В видео автовладелец-автор видео обсуждает с работниками АЗС поломку своей машины, которая заглохла после заправки и ей пришлось вызывать буксировщика. Сочувствующие ему заправщики рекомендуют ему при подготовке претензии приложить чеки.

«КП – Якутия» направила запрос в компанию «Туймаада-Нефть» с просьбой прокомментировать этот случай.

Владелец автомобиля, пострадавшего предположительно из-за некачественного бензина, обратился в полицию

Житель Амгинского района пришел в отдел МВД России по Мегино-Кангаласскому району и рассказал, что по пути домой заправился в Нижнем Бестяхе, после чего у него сломалась машина.

Полиция начала проверку по сообщению водителя.

– По мнению мужчины причиной поломки автотранспорта явилась вода, попавшая в топливо. По данному факту подразделением экономической безопасности и противодействия коррупции районного отдела полиции проводится проверка, – информирует пресс-служба МВД по Якутии.

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