Многодетная мать, из-за которой в ДТП тяжелые травмы получили ее дети, оказалась директором школы в Якутии

Allion выехал на встречку и врезался в Fielder. Фото: Госавтоинспекция Якутии

Редакция «КП — Якутия» уже писала об аварии на региональной автодороге «Мюрю», произошедшей утром 9 августа в Мегино-Кангаласском районе.

43-летняя женщина-водитель на Toyota Allion не справилась с управлением — машина выехала на встречку и столкнулась с Toyota Corolla Fielder. Пострадали она сама и ее трое детей, сидевшие на заднем сиденье не пристегнутые ремнем безопасности. Четвертый пассажир, старший сын 18 лет, травм не получил: он был пристегнут и сидел впереди.

Авария произошла на 7-м км автодороги «Мюрю». Фото: Госавтоинспекция Якутии

Как оказалось, виновница ДТП работает директором школы. Это выяснили сотрудники Госавтоинспекции при проверке документов.

«Удивительно, что руководитель образовательного учреждения, который учит, воспитывает подрастающее поколение, проводит профилактическую работу с родителями, радея за соблюдение прав детей, обеспечение условий для развития, обучения, сохранения их здоровья, и который должен быть примером и авторитетом как для коллег и подчиненных, так и для родителей учащихся, к своим собственным детям относится с такой почти преступной беспечностью», — поражаются в ГИБДД.

Более того, за последний год ее уже не раз привлекали к административной ответственности за превышение скорости и нарушение правил применения ремней безопасности. Но, видимо, это не послужило ей уроком.

За беспечность матери ответили ее дети — мальчики-близнецы 2015 г.р. и девочка 2010 г.р. У них медики диагностировали переломы и черепно-мозговые травмы. Всех троих госпитализировали. Им предстоит долгое лечение и реабилитация.

У самой женщины — ушиб грудной клетки.

Пострадали трое детей, сидевших сзади без ремня безопасности. Фото: Госавтоинспекция Якутии

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