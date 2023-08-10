Дым от лесных пожаров вокруг Якутска сфотографировали из космоса

Центральная Якутия в дыму. Источник: ФГБУ "НИЦ "Планета"

Второй день столица Якутии окутана едким смогом. Минэкологии Якутии поделилось космическим снимком задымления центральной части региона.

Горожане отмечают, что дым не такой густой, какой был в 2021 году, когда республика прославилась на весь мир серией масштабных лесных пожаров. Тем не менее, в этом году видимость стала хуже, а также в воздухе заметно ощущается неприятный запах гари.

Фото: KP.RU

Роспотребнадзор второй день отчитывается об обнаружении вредных частиц в пробах воздуха. Жителям рекомендуют без надобности не гулять по улицам.

По данным Якутского гидрометцентра, дым принесен южным ветром от пожаров в Хабаровском крае, Амурской области и Усть-Майского района республики.

Уровень задымленности можно оценить на космоснимке, который 10 августа в 14:00 сделали специалисты федерального научно-исследовательского центра «Планета». На нем показаны движения дымных шлейфов и области их скопления.

Космоснимок Якутии. ФГБУ "НИЦ "Планета"

– К концу недели ситуация с перемещающимися потоками воздушных масс стабилизируется. В радиусе более 220 километров от города действующих лесных пожаров нет, – сообщает Минэкологии Якутии.

На данный момент в тушении пожаров по республике задействовано 1 527 сотрудников, 46 единиц спецтехники.

Справка:

ФГБУ «Ниц «Планета» — ведущая российская организация по эксплуатации и развитию национальных космических систем гидрометеорологического, океанографического, гелиогеофизического мониторинга и мониторинга окружающей среды.

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