Фотофакт: африканец помогает якутянам с сенокосом

Фото: Дирекция биологических ресурсов, особо охраняемых природных территорий и природных парков Якутии

Помощь с сенокосом понадобилась работникам природного парка «Живые алмазы Якутии» в Мирнинском районе. Скоро зима, и им нужно запастись кормом для подопечных — изюбров, яков, бизонов, лошадей, оленей, лосей и др.

За зиму 16 голов копытных съедают 50 тонн травы, поясняет Дирекция биологических ресурсов, особо охраняемых природных территорий и природных парков Якутии.

Раньше парк покупал сено в соседних сельскохозяйственных районах. Иногда оно было не самого лучшего качества. А в этом году специально для животных совхоз «Новый» предоставил свои угодья. Надо только скосить траву.

И вот тут у парка возникли сложности, ведь работников у него не так уж много. Постоянно на сенокосе трудятся всего четыре человека. С такими объемами им никак не справиться в срок. Поэтому на помощь любимому парку приходят добровольцы — местные жители, коллеги, родственники, знакомые. Так в числе волонтеров оказался и Проспер.

Фото: Дирекция биологических ресурсов, особо охраняемых природных территорий и природных парков Якутии

Молодой человек родом из африканской республики Чад. Он — геолог. И в Якутии участвует в экспедиции. На сенокос его и практикантку из Москвы Юлию привел охотпользователь и общественный инспектор Евгений Хрусталев.

И Проспер, и Юлия впервые на сенокосе и получили массу положительных эмоций. Они лишний раз доказали, что в геологию идут выносливые и трудолюбивые люди, хвалят их сотрудники парка.

«Все так необычно, интересно. Конечно, нелегко, но очень здорово! Только комаров много», — делятся впечатлениями новички.

На сегодня бригада заготовила 18 тонн сена. Это даже не половина плана. Но сенокосчики настроены оптимистично и уверены, что животные получат отличный корм.

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