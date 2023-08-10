Авиалесоохрана: дым пришел в Якутск с расстояния более 220 км

Фото: KP.RU

Якутск второй день окутан дымом от лесных пожаров. На 12:00 10 августа в городе индекс качества воздуха AQI показал «Вредно».

Концентрация PM2.5 в 15 раз превысила рекомендуемое ВОЗ среднегодовое значение.

Руководитель Авиалесоохраны Владимир Леонов прокомменттировал ситуацию с задымленностью.

«Дым от пожаров Хабаровского края, Амурской области и лесных пожаров Усть-Майского районов благодаря атмосферному переносу достигает Якутска и центральных районов Якутии. Мы связывались с коллегами из Хабаровского края, на их территории 49 удаленных пожаров, которые находятся в труднодоступных районах. По Амурской области — 27 пожаров. В Усть-Майском районе 16 пожаров, над тушением работают 626 человек на сегодняшний день. По воздушному потоку эти дымные массы смешиваются и идут в направлении центральных районов города Якутска», — сообщил он.

На данный момент в радиусе более 220 километров от города действующих лесных пожаров нет.

К концу недели ожидают стабилизации ситуации с перемещающимися потоками воздушных масс. И тогда воздух в Якутске может очиститься. Фото и видео, как город сейчас живет, можно посмотреть здесь.

А между тем в субботу должен пройти Якутский полумарафон. А в воскресенье — Ykt Geek Fest. Оба мероприятия проходят на открытом воздухе и по традиции собирают большую массу людей.

Кроме того, дым повлиял на погоду, стало чуть прохладнее. О погоде здесь.

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