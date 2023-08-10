Большое отключение: вечером 10 августа весь Якутск останется без воды

Фото: АО «Водоканал»

С 22:00 четверга, 10 августа, до 7:00 пятницы, 11 августа, во всем Якутске и Жатае в кранах не будет воды, напоминает «Водоканал».

Общегородскую остановку произведут для проведения масштабных ремонтных работ на объектах водоснабжения и канализации в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду.

Этой ночью на большой ремонт выйдут почти все службы: водоснабжения, канализования, главного энергетика, контрольно-измерительных приборов и автоматики, ремонтно-механический цех. Также задействуют водозаборные сооружения и станцию биологической очистки стоков.

Фото: АО «Водоканал»

Девять часов будут длиться работы на водолиниях и водоузлах, насосных станциях и в канализационных сетях. Это замена участков труб, задвижек и запорных арматур, сварочные работы и герметизация трубопроводов. Ревизия электрооборудования, автоматики, измерительных приборов.

Также с 09:00 до 12:00 горячей и холодной воды не будет в 29-157 кварталах. Там пройдут ремонтные работы ЯТЭЦ.

Горожан просят с пониманием отнестись к ситуации и запастись необходимой водой.

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