Угнать за 60 секунд по-якутски. В Якутии на видео попал угон подростками мотоциклов со штрафстоянки

Полиция оперативно разыскала похищенную мототехнику. Фото: пресс-служба МВД России по Якутии

Ночью 7 августа со штрафстоянки села Сунтар исчезли 4 мотоцикла. Угон техники попал на камеры видеонаблюдения, сообщает пресс-служба МВД России по Якутии.

Четыре неизвестных в масках и с максимально натянутыми на головы капюшонами проникли на территорию спецстоянки, сломав навесной замок входных ворот. Оглядев пару десятков автомобилей, они положили глаз на четыре мотоцикла марок Regulmoto, Honda, Pegas и X-Moto. Два байка выкатили за ограждения и спрятали в лесу, еще на двух уехали сами.

Благодаря видеозаписи, сотрудники уголовного розыска оперативно установили личности подозреваемых. Под масками оказались подростки 17 и 16 лет. Как оказалась, два угнанных байка стражи порядка нашли у гаража возле дома одного из них.

Молодые люди признались, что планировали разобрать их на запчасти. Похищенное изъято и возвращено на стоянку.

По данному факту отделом полиции проводится доследственная проверка.

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