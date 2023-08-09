Корону и миллион рублей разыграют среди лучших российских шашистов в Якутске

Лучшие шашисты России поборются за призы главы Якутии в городе Якутске
Фото: Александр ГЛУЗ
В Якутске пройдут первые Всероссийские соревнования по русским шашкам на призы главы Якутии Айсена Николаева, сообщает Минспорт республики.
Участие примут 14 международных гроссмейстеров и 30 мастеров спорта из 19 регионов России.
Победитель получит корону в виде лаврового венка и медаль с якутским бриллиантом. Общий призовой фонд турнира составит один миллион рублей.
Соревнования пройдут с 17 по 20 августа в Центре культуры и современного искусства им. Ю.А. Гагарина.
Турнир организуется при поддержке министерства спорта региона и Немюгюнского хлебозавода.
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