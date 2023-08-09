Корону и миллион рублей разыграют среди лучших российских шашистов в Якутске

Лучшие шашисты России поборются за призы главы Якутии в городе Якутске Фото: Александр ГЛУЗ

В Якутске пройдут первые Всероссийские соревнования по русским шашкам на призы главы Якутии Айсена Николаева, сообщает Минспорт республики.

Участие примут 14 международных гроссмейстеров и 30 мастеров спорта из 19 регионов России.

Победитель получит корону в виде лаврового венка и медаль с якутским бриллиантом. Общий призовой фонд турнира составит один миллион рублей.

Соревнования пройдут с 17 по 20 августа в Центре культуры и современного искусства им. Ю.А. Гагарина.

Турнир организуется при поддержке министерства спорта региона и Немюгюнского хлебозавода.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом журналистам «КП – Якутия»: +7 964 415-40-38 (WhatsApp) Наши соцсети и мессенджеры: Телеграм-канал, группа в WhatsApp, Вконтакте, Одноклассники.