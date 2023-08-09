Быстро скинув форму, бросился в воду. Полицейский спас тонущую женщину в Якутске

Фото: пресс-служба МВД Якутии

Почти каждый день в Якутии сообщают об утонувших. В конце июля эту печальную статистику чуть не пополнила жительница Якутска. Историю ее спасения рассказали в пресс-службе МВД по Якутии.

В столице республики всего один официальный пляж, поэтому многие на свой страх и риск решают охладиться на «диких» водоемах. Так же 28 июля поступила одна горожанка. Выбрала она известную купалку неподалеку от разрешенного пляжа на 202 микрорайоне. Казалось бы, та же протока реки Лены, просто нет рядом спасателей и буйков, что же может пойти не так.

Но, увы, не обошлось. Женщина отплыла от берега и ее подхватило не слабое течение. Поняв, что самой ей не выбраться, она испугалась и из последних сил начала кричать. К счастью, зов о помощи услышали проезжавшие мимо сотрудники патрульно-постовой службы МУ МВД России «Якутское».

Незамедлительно старшие сержанты полиции Сергей Алаганчаков и Данил Семенов бросились к ней. Женщина все чаще пропадала под водой, поэтому Семенов быстро скинул форму и прыгнул в воду.

– Подплыв к женщине сзади, схватил за плечо и направился к берегу. Выбравшись на берег, установили ее личность и предложили вызвать бригаду скорой помощи, но она отказалась. Убедившись, что с ней все в порядке, по ее просьбе отвезли до ближайшей автобусной остановки и продолжили нести службу, – рассказал Данил Семенов.

Стражей порядка она искренне поблагодарила за спасение. Смелый поступок сотрудников не ушел от внимания начальства.

– Благодаря чётким и своевременным действиям полицейских удалось избежать трагедии. Старшие сержанты полиции Сергей Алаганчаков и Данил Семенов будут представлены к поощрению, – передает пресс-служба ведомства.

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