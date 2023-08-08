«Крысы скачут размером с собаку». Жители в центре Якутска недовольны соседством с банкетным залом

Коллаж KP.RU

Громкая музыка вечерами и затрудненный проезд из-за чужих машин – к этому многие жильцы домов по улице Кулаковского привыкли, но вонь от мусорных баков и крысы не на шутку тревожат.

Ведро пищевых отходов рядом с урнами

В здании, известном среди горожан как универсам №2, располагается банкетный зал «Кристалл Холл». Жители расположенных рядом домов в воскресенье заметили у его санитарной точки вываленную гору картофельных очистков, костей и прочих «прелестей» с кухни. Убийственный запах гниения раздается на весь двор.

Санитарная точка в начале улицы Кулаковского за универсамом. Фото предоставлено читателем КП - Якутии

– На помойке «Кристал» пищевые отходы не одно ведро вывалены прямо на землю. Вонь на весь район. Я уже писала про это, толку нет. Кому не все равно, пишите, звоните. Крысы вечерами скачут размером с собаку уже. Нарушение всех норм санитарных. Детсад рядом, продуктовые магазины, – возмущается местная жительница.

Соседи ее поддержали и выразили опасение, что такое отношение может повлечь неприятные последствия. Отмечается, что подобная картина наблюдается не в первый раз.

– Это кошмар! Помимо крыс, бродячие собаки ещё появятся.

– Надо вопрос решать с этим банкетный залом, вонь жиром и их помоями уже надоела. Плюс вечерами не проехать к дому, потому что всё заставлено машинами.

Скришнот предоставлен читателем KP.RU

Управа Октябрьского округа: выброс мусора вне санточек грозит штрафом

После жалоб мусор убрали. Чтобы подобные факты не повторялись, жильцы обратились в управу Октябрьского округа.

– Проводим проверку в отношении «Кристалл холл». Сам банкетный зал от этого открещивается. Просто так, огульно привлечь за нарушение правил благоустройства нельзя. Чтобы составить протокол, нужно поймать за руку работника, который такое допускает, либо найти в мусоре чеки, либо зафиксировать камерами видеонаблюдения, – сообщил «КП – Якутии» глава округа Валентин Эверстов.

Он отметил, что с представителями банкетного зала проведена беседа.

Если факт выброса мусора вне баков будет установлен, то нарушителю грозит штраф в районе 5 тысяч рублей.

«Это не наш мусор»

«КП – Якутия» связалась с банкетным залом «Кристалл Холл». Администрация опровергает обвинения.

– Весь свой мусор мы упаковываем в большие пакеты, завязываем их, затем складываем в баки. Но некоторые недобросовестные жильцы приносят сюда свои отходы, бывает, что кидают мусор вне баков. Сегодня, к слову, приходила ругаться женщина, мы ей показали, что на нашей санточке много отходов бытового характера, например, старая сломанная гладильная доска и тому подобное. И даже не наши отходы мы сразу же убрали. Максимально стараемся за этим следить, но сложновато, потому что точка открытая, – рассказала представитель заведения Екатерина.

Фото: 2ГИС

Она подтвердила, что действительно порой мусор в баках лежит дольше, чем это требуется. Но, по ее словам, это связано с несвоевременностью приезда мусоровозов регионального оператора «Якутскэкосети».

– Замечание мы приняли, будем максимально регулировать эту проблему. У нас есть рабочий, который выносит мусор, ему дали задание по три раза в день проверять санточку. Если что-то будет вне бака, будем стараться убирать.

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