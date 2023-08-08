77-летний якутянин победил на международных соревнованиях по плаванию на Байкале

Фото: УФКиМС РС(Я)

Ветеран спорта из Якутии Дмитрий Колодезников стал победителем IV открытого международного фестиваля Baikal Swim Fest, сообщила пресс-служба управления физической культуры и массового спорта республики.

Соревнования прошли с 18 по 23 июля в акватории Малого Моря озера Байкал у поселка Листвянка Иркутской области. Участие мог принять любой желающий с опытом плавания. Отмечается, что в тот день температура воды в озере составляла +12 градусов.

Соревнования прошли на Байкале. Фото: УФКиМС РС(Я)

Дмитрий Афанасьевич попробовал свои силы в заплыве на 50 метров вольным стилем в возрастной категории до 70 лет и старше. Он был самым возрастным участником соревнований. Но, несмотря на это, ветеран пришел первым. Его время: 1 мин 18.26 сек.

А сколько ему сейчас лет, ведомство скромно умолчало. Но мы уточнили у Минспорта, Дмитрию Афанасьевичу 77 лет!

Это уже не первое его участие в данных соревнованиях. На двух предыдущих стартах спортсмен завоевал четыре медали. Нынешняя — уже пятая по счету. А готовился он в плавательном бассейне «Чолбон», ежедневно выполнял различные упражнения и проплывал по 1,5 км. И был уверен в своей победе.

«В нынешнем году я специально надел национальный костюм и на торжественном открытии выступил с игрой на хомусе, за что организаторы и гости соревнований были очень благодарны и рады», — говорит якутянин.

Он поблагодарил Минспорт республики, который в этом году помог ему с оплатой проезда. В предыдущие годы спортсмен выезжал на собственные средства.

Поздравляем Дмитрия Афанасьевича с победой и желаем ему крепкого здоровья!

Дмитрий Афанасьевич Колодезников с медалью и грамотой. Фото: УФКиМС РС(Я)

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