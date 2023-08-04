Пострадавший в ужасном ДТП в Нерюнгри Якутии пассажир сбежал из больницы, водитель лежит без сознания

Фото: ГИБДД Якутии

Авария произошла рано утром 4 августа в городе Нерюнгри на нерегулируемом перекрестке АЯМ (Промплощадка) — Аммосова, передает ГИБДД Якутии.

Автомобиль SsangYong Actyon ехал на большой скорости. Водитель 1986 г.р. не справился с управлением — и машина перевернулась. В салоне также был 37-летний пассажир.

Обоих доставили в больницу с различными травмами: разрыв почки — у водителя и закрытая черепно-мозговая травма и ушибы — у пассажира. Второй позже, получив медпомощь, сбежал из медучреждения, не желая давать показания.

Сам водитель лежит без сознания.

По базе данных ГИБДД выяснила, что в 2021 году он был лишен водительских прав за пьяную езду. Его пассажир на днях, 30 июля, был привлечен к административной ответственности по ч.2 ст.12.26 КоАП РФ за отказ от прохождения медосвидетельствования на состояние опьянения.

Проверка продолжается.

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