«Тренируйся с лучшими». Что интересного готовит фестиваль ко Дню физкультурника в Якутске

Фото: Управление физической культуры и массового спорта Якутии

Каждую вторую субботу августа в России отмечают День физкультурника. В этом году этот праздник станет масштабным в честь 100-летия физкультурного движения в Якутии. «КП – Якутия» расскажет о самых ярких событиях фестиваля «Тренируйся с лучшими».

Особенность этого праздника в том, что он посвящен не только во славу профессиональных спортсменов, но и тех, кто бегает по утрам или делает зарядку.

Программа фестиваля «Тренируйся с лучшими» на 12-13 августа

Бодрое спортивное утро

Именитые спортсмены проведут оздоровительную общегородскую массовую зарядку, флешмоб и розыгрыш абонементов на посещение спорткомплексов.

Время: 07.30.

Место: площадь Победы.

Фото: Управление физической культуры и массового спорта Якутии

Мастер-классы по более 10 видам спорта

Спортсмены и тренеры проведут мастер-классы по кикбоксингу, стрельбе из лука, тхэквондо, мас-рестлингу, национальным настольным играм, борьбе хапсагай, русским шашкам, ГО, настольным играм, дартсу, боксу, пилонному спорту, а также проведут тест «ОМЕГА», дайвинг-клуб «Аквастар» и фиджетал спорт.

Время: 11.00 – 17.00.

Место: Комсомольская площадь.

Сила, грация и мастерство

Показательные выступления спортивных федераций и клубов по хоккею, тхэквондо, дзюдо, бодибилдингу, айкидо, художественной гимнастике, танцевальному спорту, фехтованию. Выступление кинологов и Росгвардии по самообороне и самозащите.

Время: 13.00 – 16.00.

Место: Комсомольская площадь.

Фото: Управление физической культуры и массового спорта Якутии

Соревнования будут проводиться по следующим видам спорта:

- Многоборье, метание аркана по хорей, гиревой спорт «Армейский рывок» (Комсомольская площадь);

- Открытый турнир по настольному теннису (ПОДА) (летний спортзал городского Парка культуры и отдыха);

- Соревнование по футболу среди жителей строительного округа (площадка Училища олимпийского резерва им. Р.М. Дмитриева);

- Соревнования по силовому троеборью (площадь Орджоникидзе);

- I Республиканский благотворительный детский спортивный Фестиваль победителей (СК «Модун»).

Фото: Управление физической культуры и массового спорта Якутии

Якутский полумарафон

На «Inner Drive якутский полумарафон» заявлены дистанции 21,5 км, 10,5 км и 5 км, а также детский забег в 500 метров. Подробнее о старте по ссылке.

Даты: 12 августа

Место: Парк Победы

Фото: Управление физической культуры и массового спорта Якутии

Турнир по шашкам

Всероссийские соревнования по русским и стоклеточным шашкам памяти заслуженного тренера РФ Кычкина Н.Н.

Даты: 12-16 августа

Место: Республиканский шахматно-шашечный центр

Фото: Управление физической культуры и массового спорта Якутии

Всероссийский «Оранжевый мяч»

Всероссийские массовые соревнования по уличному баскетболу «Оранжевый мяч».

Дата: 13 августа

Место: площадке школы №20

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Началась регистрация на Якутский полумарафон — 2023

Любители бега могут зарегистрироваться на полумарафон в Якутске (подробнее)

«В 5 утра готовлю завтрак и на тренировку». Как многодетная мама из Якутии покорила два российских марафона Мама троих детей из Якутии рассказала, как нашла себя в забегах на марафонскую дистанцию (подробнее)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом журналистам «КП – Якутия»: +7 964 415-40-38 (WhatsApp) Наши соцсети и мессенджеры: Телеграм-канал, группа в WhatsApp, Вконтакте, Одноклассники.