«Тренируйся с лучшими». Что интересного готовит фестиваль ко Дню физкультурника в Якутске

Фото: Управление физической культуры и массового спорта Якутии
Каждую вторую субботу августа в России отмечают День физкультурника. В этом году этот праздник станет масштабным в честь 100-летия физкультурного движения в Якутии. «КП – Якутия» расскажет о самых ярких событиях фестиваля «Тренируйся с лучшими».
Особенность этого праздника в том, что он посвящен не только во славу профессиональных спортсменов, но и тех, кто бегает по утрам или делает зарядку.
Бодрое спортивное утро
Именитые спортсмены проведут оздоровительную общегородскую массовую зарядку, флешмоб и розыгрыш абонементов на посещение спорткомплексов.
Время: 07.30.
Место: площадь Победы.
Фото: Управление физической культуры и массового спорта Якутии
Мастер-классы по более 10 видам спорта
Спортсмены и тренеры проведут мастер-классы по кикбоксингу, стрельбе из лука, тхэквондо, мас-рестлингу, национальным настольным играм, борьбе хапсагай, русским шашкам, ГО, настольным играм, дартсу, боксу, пилонному спорту, а также проведут тест «ОМЕГА», дайвинг-клуб «Аквастар» и фиджетал спорт.
Время: 11.00 – 17.00.
Место: Комсомольская площадь.
Сила, грация и мастерство
Показательные выступления спортивных федераций и клубов по хоккею, тхэквондо, дзюдо, бодибилдингу, айкидо, художественной гимнастике, танцевальному спорту, фехтованию. Выступление кинологов и Росгвардии по самообороне и самозащите.
Время: 13.00 – 16.00.
Место: Комсомольская площадь.
Фото: Управление физической культуры и массового спорта Якутии
Соревнования будут проводиться по следующим видам спорта:
- Многоборье, метание аркана по хорей, гиревой спорт «Армейский рывок» (Комсомольская площадь);
- Открытый турнир по настольному теннису (ПОДА) (летний спортзал городского Парка культуры и отдыха);
- Соревнование по футболу среди жителей строительного округа (площадка Училища олимпийского резерва им. Р.М. Дмитриева);
- Соревнования по силовому троеборью (площадь Орджоникидзе);
- I Республиканский благотворительный детский спортивный Фестиваль победителей (СК «Модун»).
Фото: Управление физической культуры и массового спорта Якутии
Якутский полумарафон
На «Inner Drive якутский полумарафон» заявлены дистанции 21,5 км, 10,5 км и 5 км, а также детский забег в 500 метров. Подробнее о старте по ссылке.
Даты: 12 августа
Место: Парк Победы
Фото: Управление физической культуры и массового спорта Якутии
Турнир по шашкам
Всероссийские соревнования по русским и стоклеточным шашкам памяти заслуженного тренера РФ Кычкина Н.Н.
Даты: 12-16 августа
Место: Республиканский шахматно-шашечный центр
Фото: Управление физической культуры и массового спорта Якутии
Всероссийский «Оранжевый мяч»
Всероссийские массовые соревнования по уличному баскетболу «Оранжевый мяч».
Дата: 13 августа
Место: площадке школы №20
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