«Они манипулировали моим ребенком». На двух работников школы-интерната в Якутске будут подавать в суд

Скриншот видео

Обратиться в суд планирует мать одной из участниц скандальной видеозаписи, в которой ученики обвинили в издевательствах педагога Республиканской школы-интерната для неслышащих детей. «КП – Якутии» она рассказала подробности съемок злополучного видео и новые подробности резонансной истории.

Напомним, в июле в сети появилось видео, на котором три школьницы пожаловались на жестокое обращение со стороны педагога Любовь Прокопьевой. Ранее в физическом и психологическом насилии ее обвинили коллеги воспитатель Валентина Федорова и учительница Мария Анисимова.

Сама Любовь Прокопьева опровергла все обвинения и сообщила «КП – Якутии», что видеообращение было снято под давлением. Полный текст интервью читайте по ссылке.

В поддержку Прокопьевой мама одной из девочек с видео передала в распоряжение нашей редакции заснятый разговор с дочерью. В новом ролике школьница отрицала какое-либо насилие и рассказала, что озвучить страшные обвинения их заставила воспитательница.

Эта история негативно сказалась на детях

Сразу после окончания учебного года Кюнней Хоменко с дочерью Нюргуяной (в видеообращении ее именовали Яной) уехала домой в Кобяйский район, но из-за разгоревшегося скандала женщина вернулась в Якутск.

– Это видеообращение сняли в конце апреля или начала мая. Я узнала об этом 11 мая от классного руководителя, а воочию увидела только 25 июля, когда оно появилось в сети. На видео фигурирует имя и фамилия моего ребенка. Хоть лицо прикрыто, но все равно знакомые узнали мою дочь и переслали мне это видео. На момент съемки ей всего 8 лет, – говорит она.

По ее словам, воспитательница неделю бегала за одной из подружек ее дочери, чтобы уговорить на съемки. Как рассказала маме Нюргуяна, в тот роковой день было снято очень много кадров. Когда что-то не получалось, Федорова резко хватала детей за плечи и тыкала в лоб детей. Об этом свидетельствует и еще одна юная участница видео Саргылана.

– На видео все жесты моей дочери заученные, значение многих она не знает. Она носит кохлеарный имплант, ее не особо учат жестовому языку, потому что она должна учиться говорить.

Как и остальные родители, Кюнней Хоменко возмущена тем, что без ее ведома кто-то снимал детей на видео, чтобы затем опубликовать в соцсетях. Никакого разрешения на это никто не давал.

– На детей все это плохо повлияло, мой ребенок стал более замкнутым. Она говорит, мама, не смотри видео, Валентина плохая. Стеснялась, она поняла, что сделала что-то не правильное. Ей стыдно, что она оговорила свою учительницу.

К учительнице, обвиненной в жестокости, у родителей претензий нет

В школе-интернате дочь Хоменко учится с прошлого года. Женщина уверена, если бы действительно учитель ее запирала или ударила, то ребенок сразу сообщил ей. В семье доверительные отношения, мать и дочь общаются по видеосвязи по 5 раз в день, к примеру, когда школьница обедает или выполняет домашние задания.

– Ни в какие обвинения я не верю. Никаких претензий к Любовь Георгиевне у нас нет. Это наша любимая учительница. Хочу, чтобы она вернулась в школу и дальше занималась с моим ребенком. Именно благодаря ей моя дочь заговорила. Второй год только учимся, она уже поставила ей все звуки.

На инициаторов скандала будут подавать в суд

В прошлую пятницу эту историю разбирали в министерстве образования и науки Якутии. По словам Кюнней Хоменко, в кабинете министра выяснилось, что педагоги, которые якобы взялись защитить ее дочь, не знают, кто она такая.

– Они манипулировали моим ребенком и заставили дать ложные показания. До сих пор задаюсь вопросом, почему если этот воспитатель решил так яростно защищать моего ребенка, то она мне не звонила и не писала? Они ни разу со мной не вышли на связь. А теперь говорят, что меня якобы обработал кто-то со школы. Я в шоке, это какой-то позор.

Женщина решила не оставлять эту историю на самотек. Вместе с адвокатом она составляет иск в суд с обвинением Марии Анисимовой и Валентины Федоровой в нарушении прав ребенка-инвалида. Отдельно планируется предъявить судебные претензии за съемку и публикацию видео с несовершеннолетними без их согласия и разрешения родителей.

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