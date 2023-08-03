Зоопарк «Орто Дойду» в Якутии объявил об открытии после устранения последствий урагана

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Республиканский зоопарк «Орто Дойду» снова откроет свои двери для посетителей в пятницу, 4 августа. Об этом сообщили в телеграм-канале зоопарка.

«Дорогие друзья! С радостью сообщаем , что мы открыты для посещения с 04.08.2023 в обычном режиме! Мы провели большую работу и благодаря поддержке коллег, волонтеров, друзей смогли расчистить территорию для того, чтобы снова принять гостей <…> хотим сказать всем вам большое спасибо за терпение! Ведь каждый день поступало большое количество звонков с вопросом об открытии зоопарка. Рады, что вы ждали новой встречи с питомцами и будем счастливы вновь видеть вас!» — говорится в посте.

Напомним, 25 июля на зоопарк обрушился сильный ураган. Он принес много разрушений: были повалены деревья, обрушены заборы, унесло кровлю и т.д. К счастью, ни одно животное не пострадало. Но зоопарк пришлось закрыть на некоторое время.

Чтобы привести территорию в порядок, были отозваны из отпусков все сотрудники. Но объем работ оказался слишком большой, поэтому был брошен клич о помощи. И якутяне откликнулись. Неравнодушные граждане приехали из разных населенных пунктов помогать любимому зоопарку.

Минэкологии, курирующее организацию, также направило 30 своих сотрудников с бензопилами, шуруповертами и топорами. Власти республики обещали выделить средства на восстановление.

Еще очень многое нужно сделать, и работы по восстановлению и подготовке к зиме продолжатся. Но зоопарк уже готов принять гостей.

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