Якутская анимационная студия Tundra объявила детский кастинг на озвучку роли в мультике «Мунха»

Фото: «Тундра»

Анимационная студия Tundra приглашает девочек и мальчиков 6-13 лет на кастинг для озвучки роли в новом короткометражном мультике «Мунха».

Для этого участник должен прочитать вслух и записать на аудио следующие фразы. Ньукку, 8 лет: «Аҕаа, эн биһиги күөлбүт аатын билэҕин дуо?» Мичил, 12 лет: «Ньукку, көрүүй, туох дьикти балыгы булан ылбыппын?»

Голосовые сообщения надо отправить до 7 августа в директ студии в инстаграме (соцсеть запрещена в России) tundra.animation.

Для примера можете послушать запись мультика «Тымныы Оҕуһа», где главного героя озвучил 11-летний Айсен Диодоров из села Октемцы.

Айсен в свое время также прошел кастинг. Его тетя увидела объявление и сразу подумала о племяннике. Мальчик тогда был простужен, но тем не менее семья записала голос и отправила на конкурс. И его выбрали!

В студии Айсену вручили 2D-аниматик, т.е. простые анимированные наброски от руки. Необходимо было по этим рисункам создать целое настроение, подобрать нужные интонации. И мальчик справился.

«Мне очень понравился сам процесс озвучки и мне было интересно увидеть настоящую студию записи! Теперь я примерно знаю, как создаются мультики и какой это большой труд», — рассказал он позже.

Айсен из многодетной семьи. У него есть младшие сестра и братик. Мама и папа — учителя. Его любимый мультик — «Гравити Фолз».

Школьник увлекается видеомонтажем и мечтает стать программистом.

Айсен Диодоров. Фото: «Тундра»

Справка о Tundra

Анимационная студия «Тундра» была создана летом 2022 года Александром Охлопковым, который ранее сотрудничал с Universal, Disney, Netflix и Nickelodeon. В команде всего несколько профессионалов, объединившихся чтобы писать новую страницу якутской анимации. Своей миссией они называют «привнести в мир анимации уникальность культур народов севера и развить индустрию анимации в Якутии».

Ребята ходят создать целую серию короткометражек о якутских традициях и легендах. Первая их работа «Тымныы Оҕуһа» («Бык Холода») выиграла в народном голосовании и заняла второе место в конкурсе стартапов на мероприятии Startup Village фонда Сколково. Мультик «Мунха» — их вторая часть, о зимней подледной ловле карасей. А третьей будет «Танха» — о зимних народных гаданиях.

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