Якутянка пробежит любительский марафон на Олимпиаде в Париже

Фото: «Спорт Якутии»

Марфа Дьячковская-Оконешникова выиграла в розыгрыше билет на любительский марафон, который пройдет на Олимпиаде в Париже, сообщает издание «Спорт Якутии».

Это специальный марафон для любителей бега. Он так и называется Marathon pour Tous, т.е. «Марафон для всех». Участники будут бежать по тому же маршруту, что и олимпийцы. Будет подготовлено несколько дистанций и форматов — для всех категорий.

Забег бесплатный, и желающих почувствовать себя олимпийцем очень много. Поэтому организаторы проводят отбор. Чтобы получить путевку, нужно зарегистрироваться в программе Club Paris 2024 (или в приложении Mass Event Running) и к 2024 году набрать 100 тысяч баллов. Баллы дают за выполнение разных заданий, в основном это бег на различные дистанции.

Каждый месяц среди зарегистрированных пользователей разыгрывают по 500 слотов. Уже 600 тысяч человек по всему миру изъявили желание участвовать в марафоне. Из них заветные билеты получат только 20 024 спортсмена-любителя.

Одним из счастливчиков оказалась якутянка Марфа.

Перевод: Марфа, ты сделала это. Фото: «Спорт Якутии»

«Если честно, я мало верила, что выпадет такая возможность. Мне казалось, это нереально, — признается она. — Два года назад я зарегистрировалась, заполнила анкету и начала «гоняться» за баллами. В месяц обычно приходят по четыре различных задания».

Девушка давно занимается бегом. Она воспитанница ДЮСШ №1 Якутска, выпускница ИФКиС СВФУ, участвует в республиканской Спартакиаде и чемпионатах, не пропускает любительские забеги.

Но 42,1 км ей еще ни разу не доводилось бегать, даже на тренировке. Ее максимум — полумарафон 21,1 км. Но девушка верит, что справится с дистанцией, и не собирается упускать такую возможность.

«Раз выпал такой шанс, то нужно серьезно подготовиться, поменять систему тренировок и другие важные моменты. А еще накопить денег. И я верю, что справлюсь со всем этим. Единственное, что меня беспокоит, так это то, что могут возникнуть проблемы с выдачей визы. Как говорится, будем верить и надеяться», — настроена она на успех.

Марафон для любителей состоится перед закрытием Олимпиады. Организаторы пишут, что трасса пролегает мимо самых значимых мест Парижа.

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